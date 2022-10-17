世足賽／球迷湧入卡達搶觀賽 逾150萬人申請通行證

卡達今天表示，已有超過150萬人為11月20日登場的世界盃（WorldCup）足球賽申請必要通行證。

法新社報導，卡達世足賽「球迷證」（HayyaCard）服務負責人薩德（Saad Al-Suwaidi）表示，到目前為止，申請人數介於150萬到170萬人，這個通行證可當作簽證、比賽門票、交通票證，並可以進入一些球迷區。

從11月1日起，所有前往卡達的旅客，無論是否打算觀看比賽，都需要這張通行證才能入境。

卡達曾表示，預計會有超過100萬的外國遊客，以及數以十萬計國內球迷。

國外球迷在購買門票、確定住宿之後，必須申請這個通行證。

卡達官員表示，杜哈（Doha）的兩座國際機場正在進行準備，每天要處理15萬人次入境。阿布薩姆拉（Abu Samra）陸路邊境站官員每小時將能處理4000人通關。

從沙烏地阿拉伯經由陸路的民眾，必須乘坐公共汽車到杜哈，或支付1375美元費用才能駕駛自己的汽車。