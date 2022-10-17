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T1聯盟／雲豹威廉斯化身台籃「爆鞋哥」 熱身賽狂砍21分

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯昨打到一半右腳球鞋「爆裂」。圖／T1聯盟提供
威廉斯昨打到一半右腳球鞋「爆裂」。圖／T1聯盟提供

昨（16日）台啤英熊對上桃園雲豹的T1職籃官辦熱身賽，雲豹洋將威廉斯(Troy Williams)再度擔任砍分暴徒，繳出21分、3籃板、4助攻、3抄截的全能表現，而他在第4節的一次切入將右腳球鞋踩爆，引發球迷討論。

NBA近年有多位球星曾於比賽過程中把球鞋「穿爆」，名人堂球星吉諾布里(Manu Ginobili)、鵜鶘隊狀元威廉森(Zion Williamson)與塞爾蒂克隊前鋒威廉斯(Grant Williams)都有此經歷，昨天T1桃園雲豹的威廉斯也上演同樣情景，當時正處於比賽進行中，威廉斯在一次切入後突然走路一跛一跛，只能將球鞋往外丟。少一人的雲豹只能眼睜睜看著台啤5打4輕鬆得分。

威廉斯本場所穿的球鞋為NBA球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的Giannis Immortality系列鞋，在穿爆球鞋後，球隊立即讓他換上備用鞋，他也不受影響，全場爆砍21分展現「最強外援」本色。

威廉斯昨打到一半右腳球鞋「爆裂」。圖擷自影片
威廉斯昨打到一半右腳球鞋「爆裂」。圖擷自影片

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