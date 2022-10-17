射箭／年終賽擊退墨西哥選手 彭家楙反曲弓奪銅

台灣反曲弓女將彭家楙儘管在世界盃射箭年終總決賽女子組4強賽輸給世界第一、韓國選手安山，無緣爭冠，但今天凌晨銅牌戰以積分7比3射退墨西哥選手瓦倫西亞，拿下銅牌。

2022年世界盃射箭年終總決賽在墨西哥特拉克斯卡拉（Tlaxcala）舉行，每個項目各有8名選手參賽。

台灣反曲弓女將彭家楙、郭紫穎今年雙雙取得年終賽資格，其中彭家楙今年6月射箭世界盃巴黎站個人對抗賽曾摘下銀牌，兩人也曾在世界盃安塔利亞站、巴黎站，聯手幫助反曲弓女團奪得銅牌、金牌。

彭家楙先在反曲弓女子組8強賽遭遇到日本選手安久詩乃，兩人曾於今年世界盃巴黎站金牌戰碰頭，當時彭家楙遭逆轉，與個人世界盃生涯首金擦身而過，彭家楙這次完成甜蜜復仇，以積分6比0橫掃對手，收下4強門票。

彭家楙4強賽對手為世界排名第一的韓國選手安山（An San），安山去年東京奧運包辦個人、女團與混合團體3面金牌，稍早8強賽以積分6比4逆轉擊退郭紫穎。

兩人4強賽首局勢均力敵都射出2支10分箭，以29比29射平，彭家楙次局延續手感再飆2支10分箭，以29比26拿下，第3局雙方再度以27比27射成平手，但彭家楙第4、5局遭遇亂流，都出現8分箭，連續2局都以27比28讓出，無緣金牌戰，而安山展現強心臟，連2場面對台灣選手都在積分2比4落後情況下，上演逆轉秀。

儘管無緣挑戰譚雅婷2019年年終賽銀牌、台將最佳成績，彭家楙隨後重新調整心情，銅牌戰與墨西哥選手瓦倫西亞（Alejandra Valencia）交手。

彭家楙銅牌戰靠著連2支10分箭，以29比26收下首局，第2至4局雙方都射成平手，彭家楙積分仍以5比3領先，關鍵第5局，對手意外射出7分箭，彭家楙把握機會以28比25奪得勝利，搶下銅牌。

比賽採每局每人各射3分箭，該局累積分數較高者，拿下2分積分，若平手，則各拿1分積分，先獲得6分積分者贏得勝利。