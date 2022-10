賽事心得／原來這就是鐵人的故鄉—KONA

「鐵人出生註定流浪,我們都在找回鄉的方向,聽說,那裡有片蔚藍海洋,用汗水撐起風帆,帶著微笑,回到夢想的故鄉。」

歷經12個多小時,終於將國旗🇹🇼送回位於Kailua終點線,短短不到1分鐘的畫面,故事的篇章,卻必須從11年前的夏天開始談起,那時候的我還不知道,原來鐵人三項能夠佔據人生最重要的其中一部分,偷走了我的青春,但仍甘之如飴。

‘’ Ladies and Gentlemen, This is Captain speaking. We expect to land at KONA. Please fasten your seat belt. I would like to thank you for flying with us, I do hope you have enjoyed your flight, thank you.’’

熟悉卻又陌生的機長廣播,在歷經疫情後,聽起來格外珍貴,飛機降落前,望著機外的風景,綿延無邊際的海岸線,搭配氣勢徬礡的火山地形,過去只能從影音平台上重複播放,如今,當真實的景象映入眼簾,還是不免驚嘆,原來,這就是大家口中聲稱:鐵人的故鄉-KONA。

(睽違3年再次出國,終於要踏上夏威夷了。)

(到國外比賽下飛機第一件事:檢查單車是否安好。)

10月的夏威夷像是入秋後的台灣,早晚出門需要件薄外套避免著涼,午後太陽卻也能讓人揮汗如雨,車子行駛在著名的Queen K高速公路,道路兩旁是暗黑色的火山熔岩地形,彷彿讓人以為置身在數萬哩外的太空星球,開闊的地形,讓距離在視野上顯得更加遙遠,在這裡,時不時能看見三鐵車巡弋的身影,像是一種儀式、一種信仰,更準確的說,是一種生活,一種屬於鐵人的浪漫。

(比賽週,路上隨時可以看到有人在跑步、騎車。)

在KONA的第一個晚上,同住的大廚們就直接到隔壁超市逛起來,兩大袋生鮮食品馬上填滿了冰箱的空虛,深怕鐵人吃不慣當地食物,不到一小時,番茄肉醬義大利麵、抱子橄欖炒花椰菜、生菜沙拉以及玉米濃湯通通上桌,從西式到中式,從碳水到蛋白質通通包辦,到國外比賽,睡眠可能會有時差,但胃口千萬不能變差,喔對了,最開心的,莫過於這棟雙層公寓的洗碗機,可說是維繫感情的好朋友。

在女室友們烹飪的時間,趕緊利用時間把單車從飛了近一萬公里的車箱中拿出來,小心翼翼還原成Giant Trinity該有的模樣,受限於航空公司行李大小的限制,在拆組車的過程比過去更麻煩,深怕一個不小心弄壞了某個零件,或是在裝箱運送的過程導致車體受損,還沒站上起跑線就膽戰心驚,一趟海外的比賽,事前的工作能決定90%成敗,剩下10%是留給比賽當天的毫無保留。

(感謝女室友們為我們鐵人打理三餐,只要專心比賽就好。)

(蔬食、碳水、蛋白質缺一不可。)

抵達夏威夷的首日早晨,毫不猶豫地跳下床,換上整套車衣,像是等著去遊樂園玩耍的孩子般,迫不及待體驗KONA的自行車賽道,這次的路線是從民宿出發騎往最北邊的折返點—Hawi。

清晨微風徐徐吹來顯得溫柔,久沒在海外騎車難免緊張,身體與車子似乎需要時間磨合,當路線從QK轉進Akoni Pule Hwy後是連續起伏的爬升,過程中,更要面對逆風無情的對待,可說是自行車賽段最難的路線,整趟路線下來,單程47公里爬升480公尺,還沒比賽,信心就被瓦解一半,只能說KONA你真的不簡單,但我喜歡。

(好久沒在國外騎車,興奮、緊張、快樂全部情緒混雜在一起。)

(2018年第一次與Giant Trinity相遇,當時就在心裡默默許下約定,要帶你來Queen K高速公路上。)

自行車折返點位在Kohala Coffee Mill前,和Gary把車子停靠在店門口,保母車隨後也到,在帶點年代感的櫃檯前,點了杯拿鐵壓壓驚,熱牛奶與咖啡完美演繹出一首舒服的協奏曲,溫潤的口感讓人忘卻雙腿的疲勞,一旁老狗慵懶著躺在樹陰下,大概剩下世界末日能驚動到他老人家,愜意滿分的Coffee Ride,詮釋了鐵人夢美以求的生活。

(來KONA一定要騎車到Hawi折返點前的KOHALA CAFE享用咖啡。)

星期二的上午是中文說明會,絕大多數來參加的都是來自台灣的鐵人,聽著主持人用特殊的中文口音,偶爾夾雜著幾句英文來說明簡報,反而像是她來跟台灣人上一堂鐵人中文課,頓時讓氣氛輕鬆不少,看到來自美國的周大哥、睽違三年從加拿大飛來的小賈,儘管平時大家都在異地生活打拼,但正是因為Ironman讓大家的心更靠近彼此,這不僅是我們的共同話題,更是一輩子的緣分。

(中文說明會可以直接請小賈來當翻譯就好。)

(KONA第一次聚集這麼多臺灣選手,是空前,希望不是絕後。)

女子職業組賽前兩天的晚上,是吹風團在KONA的家庭聚會,大家帶著彼此料理好的佳餚上桌,手工披薩、義大利麵、凱薩沙拉、馬鈴薯泥、烤火雞,甚至連甜點都少不了,仿佛是在吃頓豐盛的感恩節大餐,海風吹拂著空氣裡的微醺,早已忘卻自己是來夏威夷參加比賽,如果說KONA是鐵人的故鄉,那我相信,我已找到生命中最重要的歸屬。

(賽前兩天的家庭聚會,像是吃著國外的感恩節大餐。)

(夥伴、家庭,是鐵人三項缺一不可的元素。)

當你以為事情能夠按照劇本發展時,不平靜的暴風雨早已慢慢醞釀著,身體開始分崩離析,痛苦到開始懷疑,能不能平安在Kailua Bay等待鳴槍出發的一刻……

故事未完待續~