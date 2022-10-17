賽事心得／原來這就是鐵人的故鄉—KONA

「鐵人出生註定流浪，我們都在找回鄉的方向，聽說，那裡有片蔚藍海洋，用汗水撐起風帆，帶著微笑，回到夢想的故鄉。」

歷經12個多小時，終於將國旗🇹🇼送回位於Kailua終點線，短短不到1分鐘的畫面，故事的篇章，卻必須從11年前的夏天開始談起，那時候的我還不知道，原來鐵人三項能夠佔據人生最重要的其中一部分，偷走了我的青春，但仍甘之如飴。

‘’ Ladies and Gentlemen, This is Captain speaking. We expect to land at KONA. Please fasten your seat belt. I would like to thank you for flying with us, I do hope you have enjoyed your flight, thank you.’’

熟悉卻又陌生的機長廣播，在歷經疫情後，聽起來格外珍貴，飛機降落前，望著機外的風景，綿延無邊際的海岸線，搭配氣勢徬礡的火山地形，過去只能從影音平台上重複播放，如今，當真實的景象映入眼簾，還是不免驚嘆，原來，這就是大家口中聲稱：鐵人的故鄉-KONA。

（睽違3年再次出國，終於要踏上夏威夷了。）

（到國外比賽下飛機第一件事：檢查單車是否安好。）

10月的夏威夷像是入秋後的台灣，早晚出門需要件薄外套避免著涼，午後太陽卻也能讓人揮汗如雨，車子行駛在著名的Queen K高速公路，道路兩旁是暗黑色的火山熔岩地形，彷彿讓人以為置身在數萬哩外的太空星球，開闊的地形，讓距離在視野上顯得更加遙遠，在這裡，時不時能看見三鐵車巡弋的身影，像是一種儀式、一種信仰，更準確的說，是一種生活，一種屬於鐵人的浪漫。

（比賽週，路上隨時可以看到有人在跑步、騎車。）

在KONA的第一個晚上，同住的大廚們就直接到隔壁超市逛起來，兩大袋生鮮食品馬上填滿了冰箱的空虛，深怕鐵人吃不慣當地食物，不到一小時，番茄肉醬義大利麵、抱子橄欖炒花椰菜、生菜沙拉以及玉米濃湯通通上桌，從西式到中式，從碳水到蛋白質通通包辦，到國外比賽，睡眠可能會有時差，但胃口千萬不能變差，喔對了，最開心的，莫過於這棟雙層公寓的洗碗機，可說是維繫感情的好朋友。

在女室友們烹飪的時間，趕緊利用時間把單車從飛了近一萬公里的車箱中拿出來，小心翼翼還原成Giant Trinity該有的模樣，受限於航空公司行李大小的限制，在拆組車的過程比過去更麻煩，深怕一個不小心弄壞了某個零件，或是在裝箱運送的過程導致車體受損，還沒站上起跑線就膽戰心驚，一趟海外的比賽，事前的工作能決定90%成敗，剩下10%是留給比賽當天的毫無保留。

（感謝女室友們為我們鐵人打理三餐，只要專心比賽就好。）

（蔬食、碳水、蛋白質缺一不可。）

抵達夏威夷的首日早晨，毫不猶豫地跳下床，換上整套車衣，像是等著去遊樂園玩耍的孩子般，迫不及待體驗KONA的自行車賽道，這次的路線是從民宿出發騎往最北邊的折返點—Hawi。

清晨微風徐徐吹來顯得溫柔，久沒在海外騎車難免緊張，身體與車子似乎需要時間磨合，當路線從QK轉進Akoni Pule Hwy後是連續起伏的爬升，過程中，更要面對逆風無情的對待，可說是自行車賽段最難的路線，整趟路線下來，單程47公里爬升480公尺，還沒比賽，信心就被瓦解一半，只能說KONA你真的不簡單，但我喜歡。

（好久沒在國外騎車，興奮、緊張、快樂全部情緒混雜在一起。）

（2018年第一次與Giant Trinity相遇，當時就在心裡默默許下約定，要帶你來Queen K高速公路上。）

自行車折返點位在Kohala Coffee Mill前，和Gary把車子停靠在店門口，保母車隨後也到，在帶點年代感的櫃檯前，點了杯拿鐵壓壓驚，熱牛奶與咖啡完美演繹出一首舒服的協奏曲，溫潤的口感讓人忘卻雙腿的疲勞，一旁老狗慵懶著躺在樹陰下，大概剩下世界末日能驚動到他老人家，愜意滿分的Coffee Ride，詮釋了鐵人夢美以求的生活。

（來KONA一定要騎車到Hawi折返點前的KOHALA CAFE享用咖啡。）

星期二的上午是中文說明會，絕大多數來參加的都是來自台灣的鐵人，聽著主持人用特殊的中文口音，偶爾夾雜著幾句英文來說明簡報，反而像是她來跟台灣人上一堂鐵人中文課，頓時讓氣氛輕鬆不少，看到來自美國的周大哥、睽違三年從加拿大飛來的小賈，儘管平時大家都在異地生活打拼，但正是因為Ironman讓大家的心更靠近彼此，這不僅是我們的共同話題，更是一輩子的緣分。

（中文說明會可以直接請小賈來當翻譯就好。）

（KONA第一次聚集這麼多臺灣選手，是空前，希望不是絕後。）

女子職業組賽前兩天的晚上，是吹風團在KONA的家庭聚會，大家帶著彼此料理好的佳餚上桌，手工披薩、義大利麵、凱薩沙拉、馬鈴薯泥、烤火雞，甚至連甜點都少不了，仿佛是在吃頓豐盛的感恩節大餐，海風吹拂著空氣裡的微醺，早已忘卻自己是來夏威夷參加比賽，如果說KONA是鐵人的故鄉，那我相信，我已找到生命中最重要的歸屬。

（賽前兩天的家庭聚會，像是吃著國外的感恩節大餐。）

（夥伴、家庭，是鐵人三項缺一不可的元素。）

當你以為事情能夠按照劇本發展時，不平靜的暴風雨早已慢慢醞釀著，身體開始分崩離析，痛苦到開始懷疑，能不能平安在Kailua Bay等待鳴槍出發的一刻……

故事未完待續~