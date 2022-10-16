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田徑／神力美少女再發威！江靜緣鉛球逆轉奪第2金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
江靜緣在亞青賽青少女繼鐵餅之後鉛球再拿下金牌。圖／中華田徑協會提供
江靜緣在亞青賽青少女繼鐵餅之後鉛球再拿下金牌。圖／中華田徑協會提供

亞洲青少年田徑錦標賽第二天帶回女子鐵餅金牌，我國「神力美少女」江靜緣今天在鉛球再度登頂，且在第6擲一舉擲出17公尺82的個人最佳成績，留下金牌同時也再度改寫國內U18鉛球紀錄。

江靜緣在先前舉行的女子鐵餅決賽上演逆轉勝，第6擲丟出個人最佳的45公尺42，一舉超越印度和南韓對手，留下中華代表團本屆亞青賽首金；今天她在鉛球決賽再度演出後來居上戲碼，第4擲的16公尺66已超越南韓對手朴素貞（Park Sojin音譯），排名登上首位。

朴素貞第5擲16公尺89，再度要回榜首位置，不過第5擲丟出16公尺58的江靜緣，最後一次試擲直接突破17公尺大關，最終就以將近1公尺的差距力壓朴素貞，戲劇性進帳個人亞青少賽第2金。

鐵餅、鉛球「雙棲」的江靜緣，父母是舉重巨擘夫妻檔江明政和陳淑枝，姊姊江函峮曾是HBL女甲級霸主淡水商工一員；江靜緣保有國內U18女子鉛球紀錄17公尺02，今天亞青少賽再突破，帶回中華代表團第6金。

田徑 舉重 淡水商工

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