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曾格爾捲不倫戀又爆登山紀錄造假 募款平台宣布「凍結贊助」

聯合新聞網／ 綜合報導
登山好手曾格爾成功締造多項世界登山紀錄，卻疑似與富商開房間淪為小三，遭正宮提告求償200萬台幣。圖翻攝自曾格爾臉書
登山好手曾格爾成功締造多項世界登山紀錄，卻疑似與富商開房間淪為小三，遭正宮提告求償200萬台幣。圖翻攝自曾格爾臉書

「登山女神」曾格爾被爆與富商人夫不倫戀，遭正宮提告求償2百萬元，引發各界譁然，雖然她發表聲明，將對惡意毀謗者採取法律行動，但仍止不住爭議延燒，近日再度傳出登山紀錄造假，有登山好手發文指出，其他人攀登Manaslu峰（馬納斯盧峰）時都在雪況天氣最好或路被踩出來的情況下，刷新紀錄，只有台灣人「逆勢上揚強勢登頂」，再度引發網友討論，晚間曾格爾的募款平台更宣布暫時凍結贊助功能

曾格爾近來話題不斷，但其登山計畫沒受影響，她在臉書持續PO出成功登頂世界第八大高峰Manaslu峰（馬納斯盧峰）的紀錄，也在留言區坦言募款不夠用，光是一人攀爬就超過300萬，不過有網友發現她贊助金額超過預定關卡，也有人詢問曾格爾是否能「共用」募款爬山，她坦言，「我自己都不夠用了耶，目前最後一座山就算拿到許可證，也只有我自己一個人去爬，這一座山就超過300萬，中國的攀登自2018年起費用就大幅調漲」。

近日曾格爾再度被爆出登山紀錄造假，一名登山好手的臉書文引發討論，他指出，曾格爾13小時無氧速攀Manaslu峰（馬納斯盧峰）的紀錄，是很猛的紀錄，目前攀登馬納斯盧峰的最快時間是13小時，不論性別，像世界頂級登山運動員Andrzej Bargiel也在2014年單攻馬納斯盧峰，時間是14小時5分，「這項運動是平均最大攝氧量（VO2Max）最高的運動」，而另一名厄瓜多山者Karl Egloff是從前進基地營出發，花費17小時18分，登頂馬納斯盧峰。「這位厄瓜多大大在這幾年不斷刷新由Kilian寫下的多座山峰速攀紀錄，而他在Makalu的平均每小時上升速度是163m」。

登山好手也指出，這些登山好手都在雪況天氣最好，或者路被其他登山者踩出來的情況刷新紀錄的，不過「我們台灣人可是在暴雪整季雪崩頻發，大家都撤退不玩的狀況下，逆勢上揚強勢登頂」，該名登山好手未提曾格爾，僅說道「台灣終於有登山者，能夠躋身世界上最最最最頂級的菁英高海拔速度登山運動員之列。這是歷史」。

該篇文曝光引發討論，就連富商人夫的正宮好友賈永婕也來留言，「這一切真的只能自由心證嗎，沒有任何方式可以得到事實嗎，畢竟誠實是運動員最基本的價值，品德操守亦是」。

而曾格爾的募款平台表示收到多起質疑攀登紀錄真實性質疑，表示依規範於10月16日暫時凍結贊助功能。

曾格爾的募款平台宣布暫時凍結贊助功能。圖翻攝自「挖貝WaBay」募款社會公益平台
曾格爾的募款平台宣布暫時凍結贊助功能。圖翻攝自「挖貝WaBay」募款社會公益平台

曾格爾 募款

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