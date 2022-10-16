高球／台日交流戰地主強勢封后 姚宣榆並列第4

「2022日台交流香川縣女子高爾夫球賽」今天在日本香川縣滿濃丘鄉村俱樂部完成第3輪賽事，日本女子次級巡迴賽超級新秀櫻井心那靠著最後6洞打下2個老鷹、3個博蒂，以63桿完賽，總計199桿，7桿之差輕鬆贏得本季第5勝，寫下日本女子次巡賽單季最多勝新紀錄；台灣選手以姚宣榆並列第4名最佳。

這場比賽是由TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與JLPGA日本女子職業高爾夫協會共同認證，總獎金2000萬日圓（約合台幣430萬元），冠軍獎金360萬日圓（約合台幣77.4萬元）。

今天決賽輪的前9洞戰況膠著，櫻井心那只打下1個博蒂，和西山由加里並列領先，史塔雅諾梨梨菜也只落後1桿，不過櫻井心那轉場後大爆發，第11洞開始4洞賺進3隻小鳥，第15洞和第18洞兩個5桿長洞更射下老鷹，加上第16洞又賺博蒂，後9洞只花28桿，一舉把眾多競爭者拋在腦後，最終以7桿之差大勝。

姚宣榆今天只打出71桿，以3輪總計207桿並列第4名作收，她說：「領先群的選手都很強，自己本身打的不夠好就沒有機會。」

今天姚宣榆一開賽就吞柏忌，前9洞博蒂、柏忌各2，後9洞只在兩個長洞抓鳥，但第17洞吞了柏忌，這回合71桿完賽，只賺1桿，總計207桿與宮田成華、脇元華等人並列第4名。

這是姚宣榆今年在日本次巡賽第4場打進前8名，其中包括一場冠軍，加上這場比賽獲得100萬日圓獎金，目前獎金排名小升至第8名。

這場比賽是JLPGA的次級巡迴賽事，由JLPGA主辦，日本岡山放送株式會社（OHK岡山電視台）共同主辦，從2017年開始就和TLPGA合作認證，已成為台日雙方交流的重要平台。今年除姚宣榆獲得第4名，陳依妏以總計215桿並列25名。