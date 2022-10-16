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3對3／中華女將好棒！U17亞洲盃奪季軍獲世界盃門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張聿嵐（右）4強賽碰日本隊突破。圖／取自FIBA官網
張聿嵐（右）4強賽碰日本隊突破。圖／取自FIBA官網

U17 3對3亞洲盃本周在馬來西亞登場，中華女將一路闖進4強，關鍵4強賽雖以1分差敗給日本隊，但季軍戰最後3分鐘靠米靖恩、張聿嵐連續進球，助中華隊領先從1分擴大到4分差，最終以21：17力克蒙古隊，獲得前3名才可拿到的U18 3對3世界盃門票。

中華隊4名女將分別是來自北一女中的米靖恩和HBL「新人后」黃子芸，以及陽明高中張聿嵐和鄭莉萱，一行4名小將由教練「彎彎」林仙芳帶領，預賽以分組第一晉級8強，今天8強首戰輕鬆以21：4擊敗印度隊，晉級最終4強。

4強面對日本隊，中華隊拚戰全場，可惜以18：19錯過晉級冠軍戰機會，不過季軍戰碰蒙古隊，中華小將挺過拉鋸戰壓力，尤其被蒙古追到1分差時米靖恩、張聿嵐連續進球，黃子芸罰球也把握住，最終以4分差拿下季軍戰勝利。

張聿嵐、米靖恩和黃子芸也是今年U18亞青賽重返4強的中華隊班底，明年將前進西班牙U19世青賽，3對3賽事再度從亞洲打到世界。

由郭俊言、葉惟捷、曹振輝和楊皓祥組成的中華男籃，同樣打進U17 3對3亞洲盃男籃4強，今天8強賽先以22：19擊敗伊朗，但4強賽以20：21飲恨敗給印度隊，季軍戰面對蒙古隊又被對手讀秒階段連進2記三分球，最終以18：21錯過世界盃機會。

U17亞洲盃3對3的中華女籃隊成員，分別是張聿嵐（左一）、黃子芸（左二）、鄭莉萱（右二）和米靖恩。圖／取自FIBA官網
U17亞洲盃3對3的中華女籃隊成員，分別是張聿嵐（左一）、黃子芸（左二）、鄭莉萱（右二）和米靖恩。圖／取自FIBA官網

中華隊 張聿嵐

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