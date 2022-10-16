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網球／太狂！球后聖地牙哥女網拚單季第8冠
單季勝場數不斷累加的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），今天再度演出逆轉勝，她在聖地牙哥女網4強賽3盤力退地主皮古拉（Jessica Pegula），將爭取單季第8座金盃。
斯威雅蒂首盤以4：6失守，但後兩盤都以6：2拿下，成為2小時又6分鐘大戰勝家，本季第9場決賽的對手將是另名地主柯林斯（Danielle Collins）和克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic）的勝家，這場4強賽進入決勝盤後因雨暫停，柯林斯第三盤暫時取得4：2領先。
率先拿到決賽門票的斯威雅蒂，本季63勝是女網最多，且今年4度碰皮古拉全部奪勝，包括先前法網和美網8強賽，她說：「我知道我能贏下比賽，但第一盤中斷我有點失去專注力，我不想再犯同樣錯誤。」
這場比賽同樣受雨勢影響，暫停了65分鐘，不過對斯威雅蒂不是大問題，「我來自歐洲，所以很習慣這樣的濕天氣。球比較重下，我的上旋球比較難發揮，我嘗試去改變，所以我很開心達到成效。」
皮古拉只有2019年首度碰斯威雅蒂時拿過交手為一勝場，吞下交手4連敗的她認為兩人差距其實不大，「但她能在世界第一位置是有原因的，和她對戰總是讓人沮喪。」
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