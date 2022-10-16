羽球／班迪戈國際挑戰賽 台將5冠全拿

澳洲班迪戈國際羽球挑戰賽決賽今天登場，「左手重砲」林俊易力克同胞好手蘇力揚奪冠；女單宋碩芸則擊退越南阮垂玲封后。台將在單站就包辦了男女單雙與混雙5座冠軍。

台灣好手10月上旬在澳洲雪梨羽球國際賽繳出佳績，一舉拿下5座冠軍，這次轉戰班迪戈（Bendigo）羽球國際賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）國際挑戰賽級別，共8組台將闖進決賽。

打頭陣的混雙組合張課琦與李芷蓁，決賽歷經3局才脫困，以16：21、21：18、21：17逆轉扳倒日本組合，兩人本季混雙首冠到手。

男單部分，「左手重砲」林俊易在決賽遭遇到同樣來自土銀的蘇力揚，林俊易以21：19、22：20艱苦勝出，自蒙古挑戰賽、比利時羽球國際賽、雪梨羽球國際賽以來，個人已是連4站封王。

宋碩芸上週剛結束近3年國際賽冠軍荒後，在班迪戈國際羽球挑戰賽再度挺進決賽，與頭號種子越南選手阮垂玲交手，宋碩芸以21：19、21：15封后。

男、女雙打決賽都上演「台灣內戰」，其中女雙決賽激戰3局，李佳馨與鄧淳薫以19：21、22：20、21：14力退張淨惠與楊景惇，成功登頂。

男雙部分，張課琦與柏禮維以21：15、14：21、22：20力克兄弟檔李芳任與李芳至，勇奪冠軍。

台灣選手單站包辦所有冠軍，一共收下5冠、3亞，又以張課琦包辦2冠算是大豐收。