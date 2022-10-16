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U18亞青田徑賽 林硯楷400公尺跨欄摘金

中央社／ 台北16日電

亞洲青少年田徑錦標賽傳捷報，台灣選手林硯楷在青少男400公尺跨欄決賽以52秒23摘金，中華隊單日獲2金1銅，前3天結束以5金1銀2銅，暫居亞洲獎牌數排行榜第一。

亞洲青少年田徑錦標賽在科威特舉行，中華代表隊前2天靠著包括台灣男子標槍小將黃潮鴻、跨欄好手謝元愷、鐵餅小將江靜緣等人拿下金牌，累計3金、1銀、1銅。

來自雲林縣斗六高中的林硯楷在當地時間15日青少男400公尺跨欄決賽跑出52秒23，擊退卡達選手阿卜杜拉曼（Mahamat Abakar Abdrahman）52秒47，林硯楷不僅收下1面金牌，還一舉改寫U18全國紀錄，原紀錄為黃庭軒在2017年創下的52秒49。

青少女標槍部分，朱品薰第一次試擲就繳出全場最佳的52.70公尺，搶下金牌。易柏安在青少女400公尺跨欄決賽跑出1分2秒40，獲得銅牌。

中華隊單日進帳2金1銅，前3天賽程結束，以5金1銀2銅，暫居亞洲獎牌數排行榜第一。

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