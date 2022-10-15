足球／安聯小世足高雄區引爆戰火 福山國小驚奇晉決賽

2022安聯小小世界盃足球賽高雄區賽事今天在全國最大的體育園區鳳山足球場展開為期二天的分區預賽，立法委員許智傑在開幕典禮致詞時表示，他在協助解決國手陳柏良的兵役問題後接著也處理完混血王子陳昌源的國籍問題，深深感受到台灣的足球風氣正開始蔓延，因此接受迷你足球協會邀請成為南台灣足球推廣大使，並積極推廣幼兒足球，「也向中央爭取經費興建鳳山足球場，除了感謝體育署及高雄運發局的協助外，也希望能有更多城市廣設足球場，使足球人口增加、發掘更多足球人才。」

堪稱大高雄區最具傳奇色彩的女足教頭林佳玉，本屆帶領獅湖FC勇闖U12組賽事，在陣中攻擊箭頭雙胞胎姐妹花林敏、林慧攻守俱佳的優異表現下，率領全隊晉級決賽。林佳玉賽後表示，平常嚴格要求小球員的正確學習態度，也不以成績為主要考量，雖然今年不敢奢望闖進決賽，但主要目標仍放在磨練女足上，由於常跟男子隊踢練習賽，因此球員強度也提高不少，尤其在默契方面也顯著提升。

林敏表示，林佳玉教練從五歲便開始教她們踢球，平常與妹妹林慧經常一前一後搭配防守反擊，為球隊貢獻不少進球數，「最喜歡的球員是阿根廷國家隊梅西，尤其是他的左腳技巧很厲害」。妹妹林慧則是欣賞法國隊的姆巴佩射門的成功率很高。

U10組的福山國小足球隊今天上演大驚奇，在不被看好的情況下又是剛成立的球隊，全隊將士用命以二連勝淘汰對手確定拿到往台北的晉級車票；教練林肅強賽後表示，感謝孩子們的努力及家長的鼎力相助及配合，原本學校是沒有足球隊的，經過他的大力奔走及家長們的協助終於以這張晉級門票來回報所有人，這比賽對他們來說意義重大，去年輸給來自台北的代表隊後便自知努力不夠，所以特別聘請來自玻利維亞的教練來指導，今天總算嘗到勝利的果實。