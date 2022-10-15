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舉重亞錦賽／陳柏任三破全國紀錄 收獲2銀1銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在巴林麥納瑪舉行的亞洲舉重錦標賽，今天進行男子96公斤級賽事，我國全國紀錄保持人陳柏任最終以抓舉177公斤、挺舉206公斤、總和383公斤三破全國紀錄的成績，拿下抓舉與總和兩面銀牌與挺舉銅牌。路透社
在巴林麥納瑪舉行的亞洲舉重錦標賽，今天進行男子96公斤級賽事，我國全國紀錄保持人陳柏任最終以抓舉177公斤、挺舉206公斤、總和383公斤三破全國紀錄的成績，拿下抓舉與總和兩面銀牌與挺舉銅牌。路透社

在巴林麥納瑪舉行的亞洲舉重錦標賽，今天進行男子96公斤級賽事，我國全國紀錄保持人陳柏任最終以抓舉177公斤、挺舉206公斤、總和383公斤三破全國紀錄的成績，拿下抓舉與總和兩面銀牌與挺舉銅牌。

陳柏任去年在東京奧運男子96公斤級賽事，以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤的成績拿下總和第5名，其中挺舉與總和更是雙雙打破全國紀錄。

而這次亞錦賽陳柏任也將全國紀錄再向前推進，在抓舉部分他開把挑戰172公斤雖然第一次試舉失敗，不過第二次試舉成功後，第三次試舉隨即向177公斤挑戰並順利完成，以僅次於巴林選手的成績拿下銀牌。

至於挺舉項目陳柏任開把挑戰195公斤順利舉起，第二次試舉則是挑戰201公斤通過，第三次試舉他則是挑戰破紀錄的206公斤也順利達成並收下銅牌，最終總和383公斤則是拿下銀牌，以2銀1銅成績作收。

陳柏任 舉重

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