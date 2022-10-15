斯巴達障礙跑台中站 2千大小選手大肚山競速

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑台中站，今於台中大肚山白陽山休閒農場舉行為期兩天的首日賽程，共有多達2千多名大小選手參賽，在解封後也開始出現不少國外選手參賽，結果在競爭最激烈的野獸賽Beast分別由菲律賓、香港選手奪得男、女總排第一。5天前才剛完成越野中央山脈壯舉的周青，小試牛刀就以2小時13分56秒獲男子總排第三、台灣最快成績完賽。

斯巴達障礙跑台中站今於白陽山休閒農場熱鬧展開，全部的場地規劃都做了全面的提升，斯巴達主辦單位總經理陳功儒表示，今年賽段的難度與前幾站都有明顯的提高，難度非常大，而且將台中最美的地型全部涵蓋在裡面，特色是有很多是劈開蘆葦所開出的隱藏版賽道，同時為了因應明年4月將在台灣舉辦奧運測試賽是亞洲六站之一，今年障礙物的難度也明顯提升來為明年的奧運測試賽提前做暖身。

小勇士勇敢面對關卡挑戰。圖／大會提供

今共進行長度最長的ULTRA超獸賽（50公里、60關卡）、野獸賽BEAST（21公里）和小勇士賽KIDS，其中小勇士賽更有多達1800多人參賽，再加上父母親陪同拍照，讓現場擠的水洩不通，賽事熱度更是居高不下。

今最引人注目是共有400多人參賽的野獸賽BEAST，由於台灣從13日開始解封來台「0+7」免隔離，從香港特別來台的香港選手瑪格達蓮那（Magdalena Cvetkovic）以2小時45分48秒封后，男子組部份，最終由4月高雄站封王的彰化「最強移工」包森（Jonathan Bauson）拿下二連霸。

包森來台已經快7年，在2009年就開始為了身材而健身，來台後持續保持健身的習慣，每天利用有限的時間鍜鍊，雖然這次比賽前一個月才因為騎車摔傷肋骨，但最終還是以2小時06分48秒完賽獲得總排第一，他說：「我很喜歡這次的賽道，很有挑戰性，運動後我從過去70公斤到現在一直保持60或61公斤左右的身材，我很喜歡這樣，除了行動比較迅速之外，精神也會好很多。」

周青走障礙如履平地。圖／大會提供

5天前才剛以8天16小時54分11秒完成創下台灣山岳史上最快速完成中央山脈全境縱走紀錄的越野跑好手周青，今頂著還沒完全恢復體能下參賽，最終以2小時13分56秒男子總排第三、台灣第一的成績完賽，他說：「因為5天前才剛挑戰完成，體能也完全沒有恢復下，本來就是抱著玩玩的心態參賽，這次賽道有大肚山最著名的大顆鵝卵石，而且賽道都一直有一小段是特別劈開的道路，踩下去都要很小心腳才不會『翻船』。」

台灣斯巴達前後任大使周季瑩、何秋孟各自奪下野獸賽BEAST女子組第3、4名，兩人對這次的賽道也是大推，何秋孟還開笑說，「今年的賽道可以叫著『腳踝破壞賽道』，因為腳一踩下蘆葦下面不知是深是淺，每一步都要很小心，我在前3公里腳踝就翻了兩次。」