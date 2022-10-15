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自由車／加盟宇都宮閃電車隊 馮俊凱放眼巴黎奧運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本宇都宮閃電車隊社長柿沼章（左）親見來台與馮俊凱（右）簽約。圖／圓創運動行銷​提供
日本宇都宮閃電車隊社長柿沼章（左）親見來台與馮俊凱（右）簽約。圖／圓創運動行銷​提供

作為2022日本盃系列活動的一大驚喜，今天的繞圈賽賽程結束後，宇都宮閃電車隊（Utsunomiya Blitzen）正式宣布，與剛拿下環台賽亞洲藍衫冠軍二連霸的馮俊凱簽下兩年合約，在美利達自行車的引薦之下，接下來的2023、24兩個賽季，馮俊凱將成為這支日本洲際車隊的一員，目標亞巡賽與日本國內聯賽的舞台。

在台灣防疫措施尚未趨緩之前，宇都宮閃電車隊社長柿沼章特別辦理簽證抵台，在完成隔離後，與馮俊凱完成正式簽約手續，顯見日方對於此次合作的重視。通過美利達公司的引薦，此次轉往美利達在日本的隊伍發展，不僅馮俊凱本人非常期待，能夠收獲一枚旅歐戰將，宇都宮車隊方面也滿懷期待。

柿沼章表示，由巴林勝利車隊轉會而來的馮俊凱，是他們看重的主力成員。日本的競賽多以繞圈賽為主，選手生涯的經歷，讓他對於當地的賽程也相當熟悉。車隊看好他能在這種屬性的競賽有所發揮，對於爭取亞錦賽和奧運積分的目標，宇都宮閃電車隊也明確表達強力支持。

談到加入新車隊，馮俊凱直言進軍巴黎奧運將是目標之一，「我覺得在不同時期有不同目標，這是一個轉換的時間點，現在來到日本比一些亞洲的比賽，通過密集的出賽，看看能不能在亞錦賽拿個分數，爭取進軍2024的巴黎奧運。相較於歐洲，在亞洲的UCI賽事，更有機會進入前半段的名次，進而去拚搶到重要的奧運積分。」

對於在歐洲征戰多年後，在33歲這一年重返亞洲，馮俊凱說：「我認為現在應該是我比較好的機會，如果再延個1、2年的話，年紀對我來講都已經不是優勢，尤其職業隊是很現實的環境，所以把握住這個機會，看看明、後年跟宇都宮的合作能衝到什麼程度。現在回來亞洲比賽的話，是不是我還能維持在比賽的前段班，甚至持續的站上頒獎台。」

在全國公路錦標賽後，馮俊凱預計12月初將再次前往車隊所在的宇都宮市，與新年度的成員們會合，並且完成新年度形象的拍攝工作。車隊在1月也安排了訓練營，為3月即將啟程的賽季預作準備。

馮俊凱 環台賽

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