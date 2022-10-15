馬場町馬術錦標賽今登場 周邊嘉年華歡迎北市市民參與

台北市政府體育局今明兩天在台北市馬場町紀念公園，舉辦「2022台北市馬場町馬術錦標賽暨馬術嘉年華」活動，市民可以近距離觀賞馬術運動。

體育局表示，北市的馬術運動成績在近年全國運動會表現優異，已連續兩屆獲得馬場馬術團體項目金牌，希望透過這次賽事舉辦，讓國內馬術選手有機會參與高規格的馬術競技賽事，也增進市民了解馬術運動及馬術文化。

局長李再立致詞時說，馬場町紀念公園在60年代是台灣馬術人員的訓練場地，也是台灣馬術運動的起源地之一，因此在經過50年的歲月之後，回歸馬場町舉辦馬術賽事具有相當重要的文化象徵意義。北市近年來在基隆河岸，舉辦許多水上運動，體育局也期望透過在馬場町舉辦馬術賽事，使台北城市河岸發展更為多元、更具特色。

體育局表示，今年度錦標賽事有來自全台各地，超過100匹次的馬術選手一同獻技，競賽組別除了原有的60至130公分級的障礙賽之外，為使競賽項目更多元，今年新增60公分及80公分貼時賽，增添賽事緊張感，以及新增「騎士挑戰賽」項目，讓更多初級選手也有發揮的舞台。

體育局表示，今天上午完成了60公分及80公分級的障礙賽，其中以綠野馬術文創園區的選手朱詠琳，獲得80公分級雙冠軍，是這屆賽事目前的大贏家。下午將進行騎士馬術挑戰賽，明天進行貼時賽及障礙超越賽，邀請市民一同為參賽選手加油打氣。

體育局表示，周邊的嘉年華活動也很熱鬧，除了美食、文創攤位進駐外，還有迷你馬試乘體驗、馬文創DIY、親子彩繪、馬術攝影等周邊活動，今年還特別增加了親子趣味闖關活動、樂團表演及馬術醫療論壇，活動現場不僅有吃有玩，更富含教育意義，透過寓教於樂的方式，讓民眾用不同的方式，體驗馬術運動。

體育局表示，活動於10月15日至16日上午9點至5點皆有一系列賽事、馬術表演及周邊活動，非常難得的機會，能在台北市區內近距離欣賞到許多專業騎士駕馭馬匹奔騰。還有自5個國家的騎射、馴鷹、馬刀好手現場示範演出，歡迎民眾闔家大小來到馬場町紀念公園共襄盛舉。