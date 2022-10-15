24歲亮麗護理師林佩璇 台東健美職業選手第一人

台東女子健美好手林佩璇參加台北舉辦第五屆的WNBF國際自然健美邀請公開賽，今在女子形體組不分級奪冠，並為自己取得人生的第一張自然健美職業選手資格卡，台東健美職業選手第一人。

這次主辦單位一共發出10張職業卡包括男子健美三張、男子健體三張、女子比基尼三張、女子形體一張，同時在這次取得職業卡的選手可以直接挑戰職業賽事。

今年15及16日舉辦的第五屆的WNBF國際邀請公開賽，有別於以往的職業卡資格賽事，主辦單位將舉辦職業賽事，廣邀世界各地的自然健美職業選手來台灣參賽。

台東女子健美好手林佩璇（右）參加台北舉辦第五屆的WNBF國際自然健美邀請公開賽，今在女子形體組不分級奪冠。圖／台東縣健美協會提供

林佩璇在業餘職業卡資格賽中取得職業卡，同時在這次取得職業卡的選手將於明天直接挑戰人生的第一場職業賽事，可以說是台東健美職業選手第一人，也是台東之光。

據了解，今年24歲喜愛健美運動的林佩璇，職業是一名護理師，平時會利用空餘時間訓練，維持最佳狀態，日前才在嘉義舉辦的全民運動會中，參加女子形體組健美第一級為台東獲得一面銅牌。