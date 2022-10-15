快訊

林志穎車禍後首露面 笑切蛋糕慶生打破毀容謠言

台大等頂大排名驟降怪怪的？學者質疑遭陸操作

多車連環撞！國3北上83.2K全線封閉中

24歲亮麗護理師林佩璇 台東健美職業選手第一人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
林佩璇（前）在業餘職業卡資格賽中取得職業卡後，明天直接挑戰人生的第一場職業賽事。圖／台東縣健美協會提供
林佩璇（前）在業餘職業卡資格賽中取得職業卡後，明天直接挑戰人生的第一場職業賽事。圖／台東縣健美協會提供

台東女子健美好手林佩璇參加台北舉辦第五屆的WNBF國際自然健美邀請公開賽，今在女子形體組不分級奪冠，並為自己取得人生的第一張自然健美職業選手資格卡，台東健美職業選手第一人。

這次主辦單位一共發出10張職業卡包括男子健美三張、男子健體三張、女子比基尼三張、女子形體一張，同時在這次取得職業卡的選手可以直接挑戰職業賽事。

今年15及16日舉辦的第五屆的WNBF國際邀請公開賽，有別於以往的職業卡資格賽事，主辦單位將舉辦職業賽事，廣邀世界各地的自然健美職業選手來台灣參賽。

台東女子健美好手林佩璇（右）參加台北舉辦第五屆的WNBF國際自然健美邀請公開賽，今在女子形體組不分級奪冠。圖／台東縣健美協會提供
台東女子健美好手林佩璇（右）參加台北舉辦第五屆的WNBF國際自然健美邀請公開賽，今在女子形體組不分級奪冠。圖／台東縣健美協會提供

林佩璇在業餘職業卡資格賽中取得職業卡，同時在這次取得職業卡的選手將於明天直接挑戰人生的第一場職業賽事，可以說是台東健美職業選手第一人，也是台東之光。

據了解，今年24歲喜愛健美運動的林佩璇，職業是一名護理師，平時會利用空餘時間訓練，維持最佳狀態，日前才在嘉義舉辦的全民運動會中，參加女子形體組健美第一級為台東獲得一面銅牌。

延伸閱讀

全民運／嘉義基隆7金5銀5銅 創12年來最佳成績

全民運南市硬是要得 男子組12.5公尺拋繩救生雙破紀錄

「你確定要麻醉嗎？我媽沒有。」護理師曝產房荒謬對話，竟句句都讓人氣到想離婚

噴鼻血！壯壯4個月剷肉9公斤 穿比基尼開腿放送蜜桃臀

相關新聞

U18田徑亞青賽／黃潮鴻標槍破全國 和謝元愷跨欄雙雙奪金

台灣男子標槍小將黃潮鴻，今天在亞洲U18青年田徑錦標賽男子標槍決賽，以80公尺40打破台灣U18青年全國紀錄奪金，而跨欄...

舉重亞錦賽／羅楹湲雙破全國紀錄 奪2銀1銅大豐收

在巴林麥納瑪舉行的亞洲舉重錦標賽，我國好手田佳欣、羅楹湲今天在女子87公斤級登場，其中為我國三項全國紀錄保持人的羅楹湲，...

24歲亮麗護理師林佩璇 台東健美職業選手第一人

台東女子健美好手林佩璇參加台北舉辦第五屆的WNBF國際自然健美邀請公開賽，今在女子形體組不分級奪冠，並為自己取得人生的第...

自由車／96聯賽彰化讚後天登場 Bryton車隊力保領騎衫

第二屆「96聯賽」本周日將進行壓軸戰「彰化讚」，超過200名車手齊聚彰化，享受年度自由車年度盛會，其中備受矚目的男子菁英...

讓球員無後顧之憂 威德加碼200萬高中排球獎學金

111學年度中等學校各項運動聯賽即將揭開序幕，包含籃球、排球、足球，女壘四大競賽項目好手雲集，準備爭取最高榮耀。今年除了...

高球／仰德菁英公開賽 王偉軒最終輪飆67桿逆轉奪冠

台灣男子職業高爾夫好手王偉軒，今天在仰德菁英公開賽最終輪上演逆轉秀，他繳出低於標準5桿的67桿，累計以低於標準12桿的2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。