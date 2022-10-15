田徑亞青少賽／謝元愷跨欄、黃潮鴻標槍雙雙奪金

台灣男子標槍小將黃潮鴻，今天在亞洲U18青年田徑錦標賽男子標槍決賽，以80公尺40打破台灣U18青年全國紀錄奪金，而跨欄好手謝元愷，也在110公尺跨欄再添1金。

在科威特舉行的第4屆亞洲U18青年田徑錦標賽捷報頻傳，昨天下午先由女將江靜緣，在女子鐵餅飆出生涯最佳的45公尺42，替台灣隊金牌開張，接力登場的謝元愷則在男子110公尺跨欄決賽，以13秒65率先衝線，與黃潮鴻先後替台灣再添「金喜」。

黃潮鴻是台灣標槍的明日之星，他在U18亞青田徑賽的表現銳不可擋，首次試擲就繳出全場最佳的69公尺21，接下來表現如倒吃甘蔗，每次試擲成績都持續向上推升。

第4擲黃潮鴻飆出80公尺40，是全場唯一突破80公尺大關的選手，並打破由黃士峰2009年於世界中學生運動會所締造的80公尺21、台灣U18青年男子標槍全國紀錄奪金。

來自高雄鳳山商工的謝元愷，是台灣新生代110公尺跨欄好手，今年5月他曾在法國諾曼地舉行的世界中學生運動會，締造生涯最佳的13秒42，成功改寫高懸21年的大會紀錄。

這次U18亞青田徑賽謝元愷保持穩定發揮，預賽就跑出13秒50，輕鬆拿下分組第1晉級，決賽他則以13秒65輕鬆擊敗馬來西亞與印尼好手奪金。

男子短跑好手李柏睿，凌晨也在男子100公尺決賽，以10秒73拿下銀牌，加上女將賴尹甯也在100公尺跨欄以14秒24鍍銅，今天台灣隊累計進帳3金、1銀、1銅。