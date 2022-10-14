舉重亞錦賽／羅楹湲雙破全國紀錄 奪2銀1銅大豐收
在巴林麥納瑪舉行的亞洲舉重錦標賽，我國好手田佳欣、羅楹湲今天在女子87公斤級登場，其中為我國三項全國紀錄保持人的羅楹湲，最終以抓舉110公斤、挺舉133公斤、總和243公斤，其中抓舉與總和都打破自己所保持的全國紀錄，拿下2銀1銅佳績。
羅楹湲為我國女子87公斤級三項全國紀錄保持人，包括抓舉107公斤、挺舉133公斤、總和240公斤，不過在今天登場的亞錦賽中，羅楹湲在抓舉第一次試舉挑戰104公斤成功後，第二次試舉就舉起108公斤打破自己所保持的全國紀錄，第三次試舉更直接挑戰110公斤也順利達成，先收下一面銅牌。
至於挺舉部分，羅楹湲在開把前兩把分別挑戰126公斤與130公斤都成功後，第三次試舉她則是選擇挑戰平全國紀錄的133公斤也順利達成，並以此重量拿下挺舉銀牌，而總和243公斤則是僅次於奪下3金的蒙古選手，羅楹湲最終就以2銀1銅成績作收。
教練黃達德指出，羅楹湲在4月的亞運決選賽中就舉出抓舉107公斤、挺舉133公斤、總和240公斤的新全國紀錄，對於這次抓舉與總和再度刷新紀錄，他也強調與賽前評估成績相似。
黃達德指出，羅楹湲目前是以83公斤體重來挑戰87公斤級，最主要原因就是要備戰12月世錦賽的81公斤級，希望能與陳玟卉一起放眼巴黎奧運。
而同量級出賽的田佳欣，則是在抓舉以99公斤排名第4名，挺舉則是以131公斤拿下銅牌，最終總和230公斤排名第4名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言