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舉重亞錦賽／羅楹湲雙破全國紀錄 奪2銀1銅大豐收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國好手羅楹湲（右）、田佳欣（左）今天在亞錦賽女子87公斤級合計拿下2銀2銅佳績。圖／黃達德提供
我國好手羅楹湲（右）、田佳欣（左）今天在亞錦賽女子87公斤級合計拿下2銀2銅佳績。圖／黃達德提供

在巴林麥納瑪舉行的亞洲舉重錦標賽，我國好手田佳欣、羅楹湲今天在女子87公斤級登場，其中為我國三項全國紀錄保持人的羅楹湲，最終以抓舉110公斤、挺舉133公斤、總和243公斤，其中抓舉與總和都打破自己所保持的全國紀錄，拿下2銀1銅佳績。

羅楹湲為我國女子87公斤級三項全國紀錄保持人，包括抓舉107公斤、挺舉133公斤、總和240公斤，不過在今天登場的亞錦賽中，羅楹湲在抓舉第一次試舉挑戰104公斤成功後，第二次試舉就舉起108公斤打破自己所保持的全國紀錄，第三次試舉更直接挑戰110公斤也順利達成，先收下一面銅牌。

至於挺舉部分，羅楹湲在開把前兩把分別挑戰126公斤與130公斤都成功後，第三次試舉她則是選擇挑戰平全國紀錄的133公斤也順利達成，並以此重量拿下挺舉銀牌，而總和243公斤則是僅次於奪下3金的蒙古選手，羅楹湲最終就以2銀1銅成績作收。

教練黃達德指出，羅楹湲在4月的亞運決選賽中就舉出抓舉107公斤、挺舉133公斤、總和240公斤的新全國紀錄，對於這次抓舉與總和再度刷新紀錄，他也強調與賽前評估成績相似。

黃達德指出，羅楹湲目前是以83公斤體重來挑戰87公斤級，最主要原因就是要備戰12月世錦賽的81公斤級，希望能與陳玟卉一起放眼巴黎奧運。

而同量級出賽的田佳欣，則是在抓舉以99公斤排名第4名，挺舉則是以131公斤拿下銅牌，最終總和230公斤排名第4名。

舉重 世錦賽 陳玟卉

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