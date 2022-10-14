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自由車／96聯賽彰化讚後天登場 Bryton車隊力保領騎衫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第二屆「96聯賽」本周日將進行壓軸戰「彰化讚」。圖／大會提供
第二屆「96聯賽」本周日將進行壓軸戰「彰化讚」。圖／大會提供

第二屆「96聯賽」本周日將進行壓軸戰「彰化讚」，超過200名車手齊聚彰化，享受年度自由車年度盛會，其中備受矚目的男子菁英組賽況也進入白熱化，冠軍Fulcrum橘衫競爭激烈，形成Bryton Racing Team車隊吳之皓、盧紹軒，前勁車隊黃冠霖和捷安特哥倫布李廷威「4搶1」的局面，最終橘衫得主、20萬高額獎金屬誰，將到最後一刻才能見分曉。

目前吳之皓在總排積分112分，僅領先黃冠霖2分、李廷威12分和盧紹軒15分，最終搶下單站冠軍的車手將取得40分的積分，橘衫隨時都可能翻盤。吳之皓6月在日本比賽中受傷，導致左手手骨斷裂，目前約恢復7成，他表示，「目前過彎還是會有些不適，但還是會全力以赴，目標就是保住兩件領騎衫。」

吳之皓目前在Fulcrum橘衫和登山王TAYA紅點衫都是領先者，但都仍有變數，Bryton Racing Team隊友盧紹軒表示，「我們會靠著團隊合作，讓吳之皓保住領騎衫，目標是讓所有的領騎衫都留在Bryton。」

目前冠軍衫、衝刺和登山王都是Bryton車隊領先，衝刺部分Bryton藍衫由蕭世鑫所披上，距離競爭者拉開安全距離，環台賽國手李廷威狀況達顛峰，他也是冠軍橘衫和登山王紅點衫最有利的競爭者，他笑說，「皓哥（吳之皓）壓力應該比較大，我會用挑戰者的心態參賽，至於紅點衫或橘衫要拿哪一個，會視臨場反應而定，隊友也會全力支持我。」

「96自由車聯賽」去年受到疫情攪局無法完成所有賽事，但透過官方和贊助商的努力，本屆聯賽持續續辦，總成績累積去年的2站和今年的4站，送出總獎金100萬，替台灣低迷的自由車界，注入活水，也受到許多車手肯定。

96自転車董事長楊倩玉表示，「受到covid-19疫情影響，96聯賽被中斷了1年，但我們仍堅守著對選手的承諾，延續去年的2場賽事後，今年排除萬難完成了4場比賽，讓選手們能體驗和國際賽事一樣的爬坡、平路繞圈等多元形態的賽事，同時也和國際賽事一樣設立積分制度，給予百萬獎金及榮譽衫。」

本次聯賽也是近年來唯一提供U15、U17的小選手們公平競爭的舞台，也是台灣自由車協會共同推廣培育青少年運動員的共同使命。楊倩玉說：「我希望96聯賽成為台灣車壇的吹哨者角色，期望台灣更多企業能夠一起推廣這個健康又環保的運動，讓台灣除了製造生產自行車外，能夠培育出優秀選手，讓台灣單車競賽及選手的軟實力站上世界舞台。」

自由車 環台賽

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