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滑輪溜冰／雙方陳述有差異 疑涉性騷擾教練持續停職
中華民國滑輪溜冰協會近日組成調查小組，針對日前國內知名教練遭前選手指控有不當行為與性騷擾事件進行調查，並在今天召開紀律委員會，不過在雙方陳述有明顯差異的情況下，委員會決議將持續暫停該教練國家隊教練職務，後續將持續進行調查。
有關媒體報導某滑輪溜冰教練多年前疑有不當行為，致受其指導者感到遭受性騷擾一事，體育署今天說明如下：
1. 本案經中華民國滑輪溜冰協會組成調查小組（含教育部性平委員），於昨（13）日及今（14）日請當事人雙方出席進行瞭解，由於雙方事實陳述，包括移訓時間及住宿安排等，有明顯差異，為求審慎，將持續調查。另，因當事人一方陳述事件發生當時為學生、被申訴人當時是否為學校運用之人員，涉及性別平等教育法的適用與否，刻由地方權責單位查處中。
2.目前仍因屬調查期間，協會今日紀律委員會決議持續暫停該教練國家隊教練職務，俟調查結果確認後，另案召開會議進行後續處理。
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