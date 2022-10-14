滑輪溜冰／雙方陳述有差異 疑涉性騷擾教練持續停職

中華民國滑輪溜冰協會近日組成調查小組，針對日前國內知名教練遭前選手指控有不當行為與性騷擾事件進行調查，並在今天召開紀律委員會，不過在雙方陳述有明顯差異的情況下，委員會決議將持續暫停該教練國家隊教練職務，後續將持續進行調查。

有關媒體報導某滑輪溜冰教練多年前疑有不當行為，致受其指導者感到遭受性騷擾一事，體育署今天說明如下：