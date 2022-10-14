田徑亞青賽／舉重名將之後 江靜緣女子鐵餅摘金

在科威特舉行的亞洲青少年田徑錦標賽，我國好手今天傳來奪金好消息，來自舉重名門的江靜緣在青少女鐵餅決賽克服高溫考驗，以45公尺42的佳績拿下金牌，也是我國代表隊本屆賽事的首面獎牌。

江靜緣的父親江明政、母親陳淑枝都是我國舉重好手，其中陳淑枝曾代表我國在亞運、世界盃多次拿下過獎牌，江明政則曾是我國舉重紀錄保持人，至於姊姊江函峮則是HBL女子組淡水商工的冠軍班底之一。

儘管與父母走上不同的運動道路，但江靜緣很快就在田徑場上嶄露頭角，在今天登場的亞青賽中， 江靜緣在前5次試擲後還暫居第4名，不過她在最後一次試擲擲出45公尺42的佳績一舉反超，不僅打破個人最佳紀錄且拿下金牌，也是代表團首金。

至於在男子110公尺跨欄預賽，我國好手謝元愷今天則是在預賽跑出所有選手最佳的13秒50，有望在接下來的決賽中再為我國搶下獎牌。