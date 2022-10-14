等一個好球 中等學校學生運動4大聯賽燃戰火

教育部委託高中體育總會辦理111學年度中等學校學生運動聯賽，包含籃球、排球、足球及女壘四大運動種類，於9月下旬由國中足球聯賽乙級男子組率先開打，10月21日國、高中籃球甲級聯賽資格賽隨即登場，教育部次長林騰蛟及高中體總會長胡劍峯今天在學生四大聯賽開賽記者會為各聯賽的參賽選手鼓舞士氣，勉勵他們盡力拚搏，締造佳績。

林騰蛟表示，感謝高中體總對學生賽事的用心規畫，本學年度以「等一個好球」為賽事主軸，意喻聯賽挺過疫情衝擊，每支隊伍、每位球員歷經不為人知的刻苦磨練，但機會是留給準備好的人，此時此刻終得以大展拳腳、嶄露光芒。也期許選手於賽場上為自己、球隊及學校的榮譽努力不懈，全力一搏。

今天記者會更邀請110學年度高級中等學校籃球、排球甲級、足球及女壘冠軍隊校長、教練、選手及贊助廠商，共同為111學年度運動聯賽揭開序幕，除展現對於各項聯賽的重視，也希望球迷朋友在球賽開始之初，能持續關注賽事，一起為選手們加油打氣。

體育署及高中體總也因應新冠肺炎疫情最新發展情形，配合防疫政策滾動修正防疫計畫，讓全國參賽學校及觀眾在安全無虞的環境下，安心比賽、放心觀賽，希望喜愛國高中各項運動聯賽的球迷朋友持續關注，到場支持。本學年度精采賽事將繼續由東森超視提供電視轉播服務，配合網路平台，屆時無法到場加油的球迷觀眾們也可觀賞到精彩的對戰實況。