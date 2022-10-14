網球／親自證實小孩出生消息 納達爾：我們現在很開心

西班牙媒體日前爆料，22座大滿貫冠軍「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與妻子佩蕾洛（Mery Perello）愛情長跑17年，第一個孩子終於順利出生，今日納達爾也在個人社群網站證實這項消息，感謝大家的關心。

在西班牙媒體《馬卡報》爆料的5天後，納達爾在個人IG證實這項喜訊，「大家好，這幾天我收到了很多祝福，我非常感謝大家，現在我們非常開心，一切都很順利！一個大大的擁抱！」

貼文底下留言也引來大批網友紛紛祝福，「願他能帶給你快樂」、「請您享受這一刻」、「這是你值得擁有的幸福」。澳網、美網等官方媒體也第一時間獻上祝福。