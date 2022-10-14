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聖地牙哥女網／不敵加墨聯軍 詹皓晴與新搭檔女雙8強惜敗

中央社／ 台北14日電
台灣網球雙打女將詹皓晴今天與捷克搭檔哈爾德卡止步聖地牙哥女網賽8強。 截圖自詹皓晴粉絲團
台灣網球雙打女將詹皓晴今天與捷克搭檔哈爾德卡止步聖地牙哥女網賽8強。 截圖自詹皓晴粉絲團

台灣網球雙打女將詹皓晴今天與捷克搭檔哈爾德卡，在聖地牙哥女網賽女雙8強，以5比7、6比4、7比10惜敗達布洛夫斯基與奧爾摩斯這組加拿大、墨西哥聯軍，8強落馬。

詹皓晴本季之前都與日本女將青山修子聯手，兩人聯拍合力征戰今年3站大滿貫賽，聖地牙哥女網賽兩人各分東西，詹皓晴選擇和2012倫敦奧運女雙銀牌得主、捷克老將哈爾德卡（Lucie Hradecka）攜手合作。

詹皓晴與哈爾德卡的「台捷組合」，首輪歷經3盤大戰，最終以2比1淘汰烏克蘭的克奇諾（LyudmylaKichenok）與比利時好手齊默爾曼（KimberleyZimmermann），有驚無險闖進次輪。

「台捷組合」今天遭遇女雙大會第2種子，加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與墨西哥女將奧爾摩斯（Giuliana Olmos）的「加墨聯軍」，兩組人馬又是鏖戰至決勝盤超級搶10，可惜結局卻大不同。

首盤兩組人馬勢均力敵，前10局打完雙方戰成5比5平，接下來對手一口氣連拿2局，也讓「台捷組合」先以5比7失手。

「台捷組合」次盤全力搶攻，前5局就2度攻破對手發球局，最多取得4比1領先，接下來在一路保持領先的優勢下，以6比4還以顏色，也將戰局扳平。

決勝局「台捷組合」以3比1優勢開局，無奈接下來兩人卻連丟4分，反倒陷入落後，這也成為扭轉戰局的分水嶺，接下來「台捷組合」也沒能後來居上，最終以7比10吞敗出局。

詹皓晴 比利

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