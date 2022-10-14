全民運／嘉義基隆7金5銀5銅 創12年來最佳成績

全國全民運動會於10月8日至13日在嘉義縣舉行，昨天所有賽事落幕，基隆市代表隊355位選手參與22個項目，捷報頻傳，共獲7金5銀5銅，總積分為六都以外全國第三名的，創12年來最佳成績。

市府教育處今天表示，代表隊龍獅運動為最大贏家，一口氣為基隆市奪下4金，分別為男女混合組南獅龍獅運動規定、男女混合組南獅龍獅運動競速、男女混合組北獅龍獅運動障礙、男女混合組北獅龍獅運動競速等4項。

總教練呂美吉表示，感謝市政府2年來的支持，除了場地訓練的協助外，感謝市府完成2年前獎金調整的承諾，給選手們最實質的鼓勵跟支持，全力打拚為基隆爭光。

基隆上屆以壓哨球斬斷新北市連霸美夢的輕艇水球代表隊，今年再度蟬連冠軍王座，輕艇水球比賽人必須乘坐在小艇上，手中的槳除了划船，還要用來停球、運球和抄球，尤其在龍門框前的卡位戰手槳並用如同籃球禁區肉搏戰，基隆市一路過關斬將。

健美由男子健美組健美第一級的高誌謙選手以壓倒性的體態榮獲金牌，他在肌肉對稱性、發達狀況、比例、切割度等獲得裁判肯定。

在民俗體育的部分，由中正國中女子組跳繩民俗體育個人組的陳禹臻獲冠軍。陳禹臻表示，感謝學校老師平日教導還有學長姊在假日期間返校傳授大型比賽經驗，尤其爸爸媽媽在賽事期間的陪伴給了她很大的穩定心情的力量。

市長林右昌表示，獎金是屬於選手的基本榮譽，更敬佩的是大家的付出與堅持，讓基隆體育不斷向前躍進。