足球／馬拉度納「上帝之手」足球拍賣 可望逾8900萬成交

中央社／ 印度班加羅爾13日綜合外電報導
馬拉度納(左)在1986年世足賽「上帝之手」用手打入網的那顆球，現已準備進行拍賣，可望以至少280萬美元成交。美聯社
馬拉度納(左)在1986年世足賽「上帝之手」用手打入網的那顆球，現已準備進行拍賣，可望以至少280萬美元成交。美聯社

已故阿根廷足球金童馬拉度納（Diego Maradona）36年前在墨西哥世界盃足球賽用手打入網的那顆球，現已準備進行拍賣，可望以至少280萬美元（約新台幣8900萬元）成交。

在1986年阿根廷出戰英格蘭隊的世足8強賽中，馬拉度納以狡詐的花招和令人驚豔的球技征服了全世界。

馬拉度納在英阿大戰下半場第6分鐘，瞞過裁判法眼，偷偷以左手將球打入球門，事後他稱這是「上帝之手」相助。

路透社報導，為這場比賽執法的突尼西亞籍主審阿里（Ali Bin Nasser），如今將球交付拍賣。他說：「這顆球是國際足球歷史的一部分，感覺現在正是將它與世界分享的適當時機。我希望，得標的買家能將球展示，或以其他方式公開分享。」

這場拍賣會將由拍賣公司Graham Budd掌槌，11月16日舉行，競標者自10月28日可在網上登記和出價。

馬拉度納2020年11月過世，終年60歲。

馬拉度納

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