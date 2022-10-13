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田徑／亞青賽科威特登場 楊玫玫、李柏睿晉級百米決賽
在科威特舉行的第四屆亞洲青少年田徑錦標賽，我國代表隊今年共計有11名選手參賽，在今天舉行的青少女、青少男100公尺預賽，我國好手楊玫玫、李柏睿分別以分組第2名和第1名晉級到決賽。
受到新冠肺炎疫情影響數次延期的亞洲青少年田徑錦標賽，13日起在科威特舉行，我國這次由總教練邱為榮率領11名選手參賽，中華田徑協會理事長葉政彥也為了獎勵選手為國爭光，宣布將頒發金牌獎金1萬元、銀牌5000元、銅牌3000元。
在首日登場的賽事中，我國選手也跑出佳績，其中楊玫玫在青少女100公尺預賽於第二組登場，並與香港選手幾乎同時衝線，兩人都以分組最佳的12秒07晉級到決賽。
至於青少男100公尺預賽，我國選手李柏睿則是跑出第2組最佳的10秒71，在預賽所有選手中排名第4名晉級到決賽，有望在15日凌晨登場的決賽中力拚獎牌。
而青少女鏈球決賽，蔡慈妍則是在第二次試擲擲出52公尺76，最終也以該成績拿下第4名。
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