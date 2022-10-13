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動滋券加健身券抵用近6.5億元 體育署籲持續支持運產

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
動滋券及動滋健身券總抵用金額約6億4971萬元。圖／體育署提供
動滋券及動滋健身券總抵用金額約6億4971萬元。圖／體育署提供

教育部體育署發放的動滋券、動滋健身券已於8月31日截止抵用，不僅發揮振興「做運動」、「看比賽」受疫情影響嚴重之運動核心產業功效，後續亦將延續動滋熱潮，將動滋網轉型為運動產業入口網，提供業者、民眾最便利的行政服務。體育署呼籲，動滋券振興措施雖已截止，歡迎民眾持續參與體育活動或觀賞職業賽事，支持運動產業發展。

去年11月體育署推出200萬份面額500元動滋券2.0措施，參考動滋券1.0超過9成抵用集中「添裝備」業者，而將適用範圍調整為受疫情嚴重影響之「做運動」、「看比賽」運動核心產業，以實質推動產業振興。另為協助受3劑令影響之健身場館業者，在今年7月底加碼推出30萬份面額1000元的動滋健身券，適用範圍則限定為相關健身場館業者。

從相關抵用數據來看，動滋券領券人數約160萬人，動滋健身券領券人數約18萬人；動滋券及動滋健身券總交易金額約10億613萬元，總抵用金額約6億4971萬元，外溢金額約3億5642萬元；各業別抵用金額以運動場館業占59.14%、運動休閒教育服務業占24.80%為最大宗；縣市抵用金額則以台北市占24.34%、台中市占21.34%為最多數，其次則分別為新北市占12.85%、高雄市占12.06%。本次動滋券措施確實發揮振興「做運動」、「看比賽」受疫情影響嚴重運動核心產業之功效。

體育署指出，本次動滋券採全數位方式發行，無發行紙本，是引領運動產業業者及民眾數位轉型的第一步，相關推動成效也顯示民眾對於以數位方式進行運動消費的認同，動滋券振興措施雖已截止，隨著疫情政策逐漸鬆綁，各大體育賽事也逐漸熱絡，中華職棒即將進入季後賽，PLG、T1聯盟等職業籃球賽事亦將開賽，各大型路跑活動陸續恢復舉辦，歡迎民眾持續參與體育活動或觀賞職業賽事，支持運動產業發展。

體育署 T1聯盟 中華職棒

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