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全運會／彰化總成績進步 舞龍隊向芳苑國中借將得3金
「111年全民運動會」今天在嘉義縣閉幕，截至昨天，彰化縣代表總獎牌數44面已超過上屆41面，其中舞龍隊就勇奪3金，隊員主力來自芳苑國中及校友，學生、家長和社區與有榮焉。
全運會總成績今天下午出爐和舉辦閉幕式，彰化縣政府表示，目前獲得16金、12銀、16銅，總獎牌44面，比起在花蓮縣舉辦的上屆（109年）全民運獎牌41面，已經增加兩面，最受矚目的項目為健力、水上救生、蹼泳、龍獅運動舞龍項目，舞龍選手巫佐益等16人在男女混合組舞龍夜光龍項目蟬連2連霸，舞龍自選套路蟬連3連霸。
芳苑國中舞龍隊2007年成立，由台北普仁基金會贊助發展，普天宮顧問團額外補助每年30萬元，中華台北龍獅隊總教練巫松軒指導，學校體育組長陳秀紹協助，起初以傳統舞龍為主，後來配合民俗教育政策推動競技舞龍，今年以彰化縣舞龍舞獅委員會名義報名參加全運會，校長黃天助擔任領隊，陳秀紹帶隊參賽。
彰化縣舞龍舞獅委員會代表隊27員隊員，有24人來自芳苑國中競技舞龍隊的學生和校友，芳苑國中截至去（2021）締造全國各級學校民俗體育競賽-競技舞龍（菁英賽）金質獎（冠軍）八連霸紀錄，選手基礎紮實，今年以芳苑國中舞龍隊為主力的彰化縣代表隊在比賽期間本（10）月11日、12日和今天的男女混合組舞龍舞獅運動夜光龍、自選、規定等三個項目得到金牌。
縣政府表示，健力好手洪秀靜在蹲舉項目破大會及全國紀錄，榮獲女子組第四級（63公斤級）金牌；游泳選手吳浚鋒抱回雙金，分別是男子組50公尺雙蹼4連霸、水上救生男子組50公尺帶假人5連霸。
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