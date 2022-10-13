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足球／歐冠歷史最速男！ 「埃及梅西」6分12秒完成帽子戲法

聯合新聞網／ 綜合報導
薩拉赫6分12秒射進3球，歐冠史上最快紀錄。 路透社
薩拉赫6分12秒射進3球，歐冠史上最快紀錄。 路透社

英超豪門「紅軍」利物浦今日在歐冠小組賽7：1大勝格拉斯哥流浪者，有「埃及梅西」之稱的球星薩拉赫（Mohamed Salah），本場比賽雖然從板凳出發，卻只花6分12秒就射進3球，成為歐冠史上最快的「帽子戲法」。

歐冠小組賽第4輪，利物浦對戰格拉斯哥流浪者。薩拉赫本季狀況尚未調整到位，出賽8場只累計2進球、3助攻。此戰從替補出發，大發神威，在第75分鐘、80分鐘、81分鐘各進一球，完成帽子戲法。

這三球僅花6分12秒就完成，打破歐冠歷史紀錄，成為史上最快的帽子戲法。而且本場比賽薩拉赫僅觸球9次，是自2003年開始有統計紀錄以來，單場觸球次數最少完成帽子戲法的球員。

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