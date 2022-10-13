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網球／視納達爾為最佳榜樣 前美網冠軍汀恩屢戰屢敗秀韌性

聯合新聞網／ 綜合報導
前美網冠軍汀恩傷癒復出後狀態不佳，但他仍不氣餒，以納達爾東山再起的案例作為自己的目標。 歐新社
前美網冠軍汀恩傷癒復出後狀態不佳，但他仍不氣餒，以納達爾東山再起的案例作為自己的目標。 歐新社

前美網冠軍汀恩（Dominic Thiem）傷癒復出後近期卻屢戰屢敗，世界排名已掉到百名外依舊不放棄，他受訪時表示受到西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal ）啟發，也將偶像作為「最佳榜樣」前進。

汀恩於去年6月馬約卡公開賽受傷後，一度養傷9個月之久，這位曾高居世界第三名的奧地利好手在希洪公開賽，以直落二的方式擊敗了葡萄牙好手索沙（Joao Sousa）晉級單打8強，並以納達爾腳傷復出後狂奪澳網、法網兩大大滿貫冠軍的成就激勵自己。

汀恩接受《歐洲體育》 訪問時坦言，自己是受到納達爾東山再起的表現而啟發:「他是經歷傷痛復出後的最佳榜樣，這件事在他身上發身5、6次，並從傷病中恢復，而且每次回歸狀態都十分驚人，這對我是很大的鼓舞。」

傷後復出的汀恩世界排名來到165名，但他相信自己能重回巔峰:「我有信心，我有辦法再次奪下大滿貫冠軍，我經歷了痛苦的時期，但我挺過來了，相信我會越來越接近巔峰的表現。」

西班牙 體育 葡萄牙

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