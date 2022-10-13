3 位 80 歲爺爺堅持到底 完賽鐵人三項世錦賽 226 公里

來自日本豐橋市的 Hiroshi Nakata 以 15 小時 41 分 51 秒完賽 226 超鐵。圖/鐵人三項分享區

三位八旬老者在美國夏威夷進行的 IRONMAN KONA 世錦賽上，完成了 226 公里的長距離鐵人三項賽，其中來自日本豐橋市的 Hiroshi Nakata 以 15 小時 41 分 51 秒完賽，奪得了 M80-84 組別的冠軍！

在夏威夷 Kona 島舉行的 IRONMAN 鐵人三項世錦賽，是對身體、意志和精神的終極考驗。來自世界各地的專業選手和各年齡組的鐵三運動員，懷揣夢想站在這條富有傳奇色彩的賽道之上，這其中就包括 80-84 歲年齡組的幾位爺爺們。

年齡在這項賽事中並不是阻礙，因為賽事方呼籲運動員們要找到自己內心的阿羅哈精神。於賽事官網醒目的位置寫著這樣一段話，「在我們的生活中，找到內心的光芒和讓我們靈魂飛翔的魔力，珍惜你自己和他人的阿羅哈精神，因為你選擇了希望，帶著自信和永不放棄的信仰。一切皆有可能！」

最終，這三位八旬老者與時間賽跑，趕在 17 小時的關門時間前完成了游泳 3.8 公里，自行車 180 公里，跑跑步 42.2 公里，總里程 226 公里的超鐵比賽。奪得冠軍的 80 歲日本選手 Hiroshi Nakata。他的游泳成績為 1 小時 20 分 48 秒，並以 8 小時 16 分 43 秒完成 180 公里的自行車騎行，最後以 5 小時 40 分 18 秒完成跑步環節。

82 歲的紐西蘭人瓦倫-希爾獲得亞軍。圖/鐵人三項分享區

相對而言，自行車騎行是他的弱項，用時是三位完賽老者中最慢的，但他的游泳和跑步環節為自己確立了「不可撼動」的優勢。在 2018 年， Hiroshi Nakata 參加的是 M75-79 年齡組的比賽，當時他是以 14 小時 30 分 09 秒的成績完賽，獲得該組別的第四名。值得一提的是，與四年前的自己相比，他在最後 42.2 公里的跑步環節時保持了完全一樣的成績。

金氏世界紀錄正式確認，日本的稻田弘成為史上完賽最年長完成 226 超鐵的世界紀錄。圖/鐵人三項分享區

出生於 1939 年，今年 82 歲的紐西蘭人瓦倫-希爾獲得亞軍，成績為 16 小時 16 分 25 秒；美國人喬治-哈德森則以 16 小時 56 秒 23 拿下第三名。目前，史上最年長超鐵鐵人紀錄也是由日本選手保持，稻田弘在 2018 年本項賽事中以 16 小時 53 分 49 秒完賽，當時他的年齡為 85 歲又 328 天。2020 年 8 月，金氏世界紀錄正式確認，稻田弘成為史上完賽最年長世界紀錄。

（本文轉載自微信公眾號－搜狐跑步）

新聞來源：鐵人三項分享區

責任編輯：Eulla

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