舉重亞錦賽／抓舉就受傷退場 陳玟卉右手拉傷無緣奪牌
在巴林麥納瑪舉行的亞洲舉重錦標賽，今天晚間舉行女子71公斤級賽事，我國東京奧運銅牌好手陳玟卉也進行換量級後的首場國際賽事，卻在抓舉第一次試舉就出現受傷的狀況，最終未能留下任何成績就退場。
因應巴黎奧運合併量級，陳玟卉這次亞錦賽轉戰71公斤量級，也是她國際賽首度在此量級登場，今天不論是在設定的開把抓舉98公斤還是挺舉128公斤，重量都在所有選手中排名前3名，也被認為有很高的機率奪下獎牌，甚至是再次挑戰上屆的三金佳績。
不過在抓舉部分，陳玟卉第一次抓舉挑戰98公斤失敗後，就出現右手受傷的狀況，第二次試舉再度挑戰98公斤，直接超時未登場，儘管隨後她在第三次試舉將重量調升到99公斤，以爭取出賽時間，不過登場後仍是試舉失敗。
陳玟卉痛苦扶著右手蹲坐在賽場上，隨後在醫療人員攙扶下離場，放棄後續挺舉賽事。
我國另一名參賽選手李幸恩，在抓舉前兩次試舉完成85公斤與90公斤後，第三次試舉挑戰93公斤失敗，挺舉在第二次試舉舉過110公斤後，第三次試舉挑戰116公斤失敗，以總和200公斤作收。
對於陳玟卉受傷退場，教練黃達德表示，陳玟卉的右手有輕微拉傷的狀況，不過目前關節、手指都能正常活動，將待回台再進一步檢查確定。
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