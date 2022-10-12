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網球／約克維奇想參賽 澳網主席：決定權在澳洲政府

中央社／ 墨爾本12日綜合外電報導
約克維奇渴望能打澳網，但賽事主席把責任丟給政府。 美聯社
約克維奇渴望能打澳網，但賽事主席把責任丟給政府。 美聯社

澳洲公開賽主席提列今天表示，約克維奇渴望能打澳網，但他必須先和澳洲政府「把問題解決了」。他也同時證實，俄羅斯、白俄羅斯球員可以中立身分參賽。

今年大滿貫賽澳洲網球公開賽開打前夕，約克維奇（Novak Djokovic）因為拒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，而和澳洲政府進行了事關重大的法律攻防戰，最終他的簽證遭取消，並因此被驅逐出境，這讓今年冠軍的「純度」遭到質疑。

9次在澳網奪冠的塞爾維亞名將約克維奇，也因此在3年內不得入境澳洲。

這個禁令可由澳洲聯邦政府撤銷，但針對是否考慮這麼做，現在的澳洲政府並未表態。目前澳洲由中間偏左的政府執政，立場與先前約克維奇被驅逐出境時的保守派聯合政府不同。

提列（Craig Tiley）表示自己最近和約克維奇談過，對方說希望能在1月重回墨爾本，打每年的首場大滿貫賽事。

提列在澳網正式宣布啟動之際，告訴「世紀報」（The Age）說：「我們現在能說的是，約克維奇和澳洲政府必須一起設法解決問題，然後我們會遵循一切指示。」

「我在拉沃盃（Laver Cup）期間和約克維奇碰了面，我們閒聊了一下。他說他當然非常樂意重返澳洲，但他知道最終決定權在澳洲政府手上。」

在約克維奇被驅逐出境、時任澳洲內政部長的反對派政治人物安德魯斯（Karen Andrews）告訴澳洲廣播公司（ABC），稱約克維奇不該有特殊待遇。

安德魯斯說：「若僅因為約克維奇世界排名較高，或他是有數以百萬美元計身價的網球運動員，就能輕易再度入境澳洲，那無疑是賞了一記耳光給那些做正確之事、接種疫苗和守法負責的人。」

提列補充道，他預料那些與烏克蘭發生衝突的國家，其球員的參賽將不受限。這和今年溫布頓網球錦標賽的立場不同，溫網今年禁止那些國家的球員參賽。

他說：「此刻，俄羅斯和白俄羅斯的球員將可打澳網。」

「唯一的不同是，他們不能代表俄羅斯、不能用俄羅斯國旗、不能參加唱俄羅斯國歌等活動，必須以獨立球員的身分參賽。」

澳網主辦單位的目標，是要在2023年澳網吸引創紀錄的90萬名觀眾，終極目標則是讓100萬名球迷進場。

提列表示，先前的最高紀錄是82萬人，而目前門票預售狀況已經十分火燙。

羅斯 澳網

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