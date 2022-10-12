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前滑輪溜冰女將自爆遭性騷 體育署回應了！

中央社／ 台北12日電
前滑輪溜冰女將在臉書表示，國中時曾被教練透過肢體與言語進行性騷擾，體育署今天下午發表書面聲明，強調3天內將召開會議，且在調查期間已暫停國家隊教練職務。 截圖自受害者臉書
前滑輪溜冰女將在臉書表示，國中時曾被教練透過肢體與言語進行性騷擾，體育署今天下午發表書面聲明，強調3天內將召開會議，且在調查期間已暫停國家隊教練職務。 截圖自受害者臉書

滑輪溜冰女將在臉書表示，國中時曾被教練透過肢體與言語進行性騷擾，體育署今天下午發表書面聲明，強調3天內將召開會議，且在調查期間已暫停國家隊教練職務。

一名前滑輪溜冰選手日前在個人臉書貼出與一名教練之間的對話截圖，這名前女選手在文中指控，這名教練在她國小升上國中進行移地訓練時，對她伸出狼爪，導致每次比賽看到教練都心生恐懼，因此成績也一落千丈。

截圖顯示，兩人在對話中這名教練雖不斷致歉，不過這名女子要求教練需公開道歉，但雙方並未達成共識，因此，這名前滑輪溜冰女選手才會將所有對話全部PO在網上，引發外界議論。

體育署今天下午發表聲明表示，經初步了解，這名教練目前擔任國家培訓隊教練，體育署已立即要求協會儘速審慎詳查，並於3日內召開會議就事實情節進行審議。

體育署強調，若證實這名教練違反相關規定，將予適當處置，且調查期間已暫停他的國家隊教練職務。

此外，體育署也指出，國訓中心訂有性騷擾防治相關規定，並於各場域公告，國家隊選手若遭遇性騷擾事件，可透過國訓中心意見信箱或直接與中心人員反映，對不當行為採零容忍態度。

體育署強調，未來各單項協會辦理教練講習會時，他們將輔導各協會必須納入性平課程，未來將請協會持續強化性平相關法治教育。

體育署 滑輪溜冰

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