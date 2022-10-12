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企排／第18年15日燃戰火 8位外籍球員助拳成亮點

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
企排18年將於15日開打。記者劉肇育／攝影
企排18年將於15日開打。記者劉肇育／攝影

企業18年甲級男女排球聯賽將在15日於國立台灣體育運動大學隆重登場，今年賽事共有3大亮點，包括連莊男排正式回歸、中國人纖冠名新北市，每場比賽增設賽後記者會，以及7位（全聯賽合計8位）全新外籍球員亮相，為聯賽揭開全新序幕。

企排將在新賽季邁入第18年，參賽球隊也在連莊男排回歸後，擴編為男子組6隊、女子組5隊，其中男子組例行賽將進行4循環，各隊將出賽20場，女子組則將進行5循環，各隊同樣出賽20場，例行賽男女合計將有110場次，加上挑戰賽及冠軍賽將進行15至17場。

其中今年男子組除了屏東台電將挑戰9連霸外，睽違7個賽季後重磅回歸的連莊男排，也在「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰、宋柏霆等國手助陣下來勢洶洶，此外連莊陣中也還將擁有男子組唯一一名菲律賓洋將布萊恩（Bryan Bagunas），成為一大亮點。

今年女子組則有7名外援加入，其中包括6位新面孔，也將為女子組5隊間的戰局帶來變化，今年賽事精彩可期。

除了精彩的比賽內容外，今年企排也將推出多項行銷活動，包括由球迷票選單場MVP，每場比賽也將會安排賽後記者會，並增設球迷問答來拉近球員與球迷間的距離。

排球 布萊恩

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