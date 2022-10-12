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全民運／角力六連霸跨項鐵人侯旻汶 為地主隊嘉縣奪4獎牌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
角力六連霸跨項鐵人侯旻汶，為全民運地主隊嘉縣奪4獎牌。圖／嘉縣府提供
角力六連霸跨項鐵人侯旻汶，為全民運地主隊嘉縣奪4獎牌。圖／嘉縣府提供

嘉義縣舉辦的全民運沙灘角力，角力場上常勝軍，自由式角力六連霸選手侯旻汶，一如外界預期，在沙灘角力女子組自由式第六級輕騎過關，一路輾壓對手，毫無懸念手執金盃。

稍早完賽的女子組掛技擂台國術第五級，侯旻汶名列銀牌，女子組推手太極拳第三級，侯旻汶摘銅，加上柔術女子組格鬥第六量級，侯旻汶再添銅牌，侯旻汶參加4項運動項目，4面獎牌手到擒來。

「就是好勝心啊！」侯旻汶自信說：「作為運動員當然好勝，就是想要挑戰自己，想要在每個項目都能戰勝對手。」侯旻汶自小以角力為主做訓練，角力奪冠後，才將競技觸角延伸到國術、柔術，兼顧4個項目，訓練和準備工作辛苦，對她來說，最辛苦的地方是體重控制。

過磅確認量級是技擊運動重要一環，為維持規定體重，侯旻汶每次賽前都要減重近10公斤，她說，「這是相當困難的！為維持量級，為了讓訓練努力有所收穫，只能用意志力硬撐了，就是毅力。」

賽會成績，侯旻汶獲1金1銀2銅佳績，但她覺得還有遺憾，原預期至少要為嘉縣搶下2金以上，未能達到預期目標，仍感遺憾。

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