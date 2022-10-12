全民運／角力六連霸跨項鐵人侯旻汶 為地主隊嘉縣奪4獎牌
嘉義縣舉辦的全民運沙灘角力，角力場上常勝軍，自由式角力六連霸選手侯旻汶，一如外界預期，在沙灘角力女子組自由式第六級輕騎過關，一路輾壓對手，毫無懸念手執金盃。
稍早完賽的女子組掛技擂台國術第五級，侯旻汶名列銀牌，女子組推手太極拳第三級，侯旻汶摘銅，加上柔術女子組格鬥第六量級，侯旻汶再添銅牌，侯旻汶參加4項運動項目，4面獎牌手到擒來。
「就是好勝心啊！」侯旻汶自信說：「作為運動員當然好勝，就是想要挑戰自己，想要在每個項目都能戰勝對手。」侯旻汶自小以角力為主做訓練，角力奪冠後，才將競技觸角延伸到國術、柔術，兼顧4個項目，訓練和準備工作辛苦，對她來說，最辛苦的地方是體重控制。
過磅確認量級是技擊運動重要一環，為維持規定體重，侯旻汶每次賽前都要減重近10公斤，她說，「這是相當困難的！為維持量級，為了讓訓練努力有所收穫，只能用意志力硬撐了，就是毅力。」
賽會成績，侯旻汶獲1金1銀2銅佳績，但她覺得還有遺憾，原預期至少要為嘉縣搶下2金以上，未能達到預期目標，仍感遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言