射擊／吳佳穎、田家榛領銜 中華隊抵開羅搶奧運門票

為爭取我國2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，射擊好手田家榛、吳佳穎、林穎欣、余艾玟等18人已抵達埃及開羅參加12日至25日舉行之「2022年射擊世界錦標賽」，這場賽事已列為國際射擊運動聯盟公告爭取奧運資格的重要賽事之一，我國射擊選手將全力爭取進軍2024巴黎奧運參賽機會。

教育部體育署表示，射擊好手楊昆弼於上個月參加2022年世界飛靶錦標賽，獲得男子不定向飛靶項目銅牌，同時為我國首位取得2024巴黎奧運參賽資格的選手，振奮我國射擊界，也使手步槍射擊選手們士氣大振，更積極投入訓練與參加本月射擊世界錦標賽，全力再為我國爭取更多參賽席次的機會。

每4年舉行1次的世界錦標賽，向來為爭取奧運參賽資格最重要的賽事之一，印度、南韓及歐洲各國皆派出實力堅強的選手參賽，積極爭取最高榮譽並爭奪奧運參賽席次。本次世界錦標賽有20個奧運參賽資格席次，分別為男子10公尺空氣手槍4席、女子10公尺空氣手槍4席、男子10公尺空氣步槍4席、女子10公尺空氣步槍4席以及女子25公尺運動手槍4席。

此次，我國有多名射擊選手參賽，其中田家榛選手不僅是我國首位取得2020東京奧運參賽資格席次，亦獲得奧運女子25公尺運動手槍第8名；其他參賽選手還有2020東京奧運女子25公尺運動手槍第5名選手吳佳穎、2019拿坡里世大運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手余艾玟與郭冠廷，以及2018雅加達-巨港亞運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手林穎欣等人，都將在這場賽事中發揮神槍手的功力，爭取更多奧運參賽席次。

體育署將持續攜手射擊協會及國訓中心等相關單位，作為教練及選手在培訓及參賽期間的堅強後盾，並配合菁英選手備戰奧運期間的需求，提供更優質競賽及訓練環境，以更有效率與發揮即時到位的後勤支援，提升培訓效益，協助選手爭取更多奧運參賽資格，為進軍2024巴黎奧運舞臺搶下灘頭堡，爭取最高榮耀。