台版#Metoo！ 前滑輪溜冰選手自爆遭教練騷擾、協會調查中

國內滑輪溜冰今天爆出「Me Too」風波，一名選手10日在個人臉書上以「選手生涯最黑暗的一天」發文，並留下與教練的對話內容，指出過去遭到教練騷擾，要求該名教練公開道歉，而中華民國滑冰協會今天表示，目前正在了解整體事件狀況，並要求該名教練針對此事給予相關說法，後續將召開紀律委員會，不排除做出懲處。

該名選手在臉書上以「選手生涯最黑暗的一天」留言表示，「最近我的臉書有大量的發文，沒錯，我正處於情緒不安的狀態。執行一些事需要勇氣，即使它需要花上很長的一段時間。未來或許會有很多不同的聲浪，我知道我會記得自己問心無愧。」

並公開與該名教練的對話紀錄，直指國中時期遭到該名南部數一數二的教練騷擾，造成她那以後直到離開圈子，每次遇到該名教練內心都充滿恐懼，成績也每況愈下，事隔多年後決定鼓起勇氣向該名教練要求道歉，而該名教練也在對話內容中承認錯誤，並希望能與該名選手當面談，但遭到選手婉拒並要求公開道歉。

對於該名選手的指控，中華民國滑輪溜冰協會在今天早上表示，昨天收到體育署通知後已經積極展開調查了解整起事件狀況，並要求該名教練給予說法，後續協會也將會召開紀律委員會，不排除對此做出懲處。

國內滑輪溜冰今天爆出「Me Too」風波。 示意圖／Ingimage

滑輪溜冰協會指出，為了防範性騷擾事件發生，協會官網從去年起就設有性騷擾申訴管道，不過至今仍未接過相關反應，而這次的事件該名選手也並未透過協會申訴，但協會仍將會積極處理。