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舉重／亞洲錦標賽 李偉嘉挺舉創個人最佳摘銅

中央社／ 台北11日電

台灣舉重女將李偉嘉今天在亞洲舉重錦標賽女子64公斤級A組，在拿手的挺舉項目以創個人最佳的111公斤摘下銅牌，替台灣在今年亞錦賽拿下第3面獎牌。

在巴林麥納瑪（Manama）所舉行的2022亞洲舉重錦標賽，是巴黎奧運的積分賽，今年台灣共派出20名選手參賽，不過「舉重女神」郭婞淳考量與世界舉重錦標賽比賽距離太近，最終選擇放棄亞錦賽，專心備戰世錦賽

台灣在今年舉重亞錦賽靠著林呈璟，在女子49公斤級以挺舉102公斤、總和181公斤勇奪雙銀，而李偉嘉今天則是終結了台灣隊近日的獎牌荒，她抓舉以88公斤（第4）、挺舉111公斤，總和199公斤名列第4，不過挺舉仍成功替台灣再添1面銅牌。

台灣舉重代表隊總教練林敬能接受中央社記者電話訪問時坦言，李偉嘉這面銅牌是意料之外的驚喜。他透露，賽前李偉嘉在挺舉的個人最佳成績僅108公斤，若想拿牌就得突破極限，沒想到李偉嘉真的在這場大賽中辦到了，「這面銅牌是靠她自己拚出來的」。

李偉嘉今天挺舉開把101公斤，她一舉過關後將重量提升至107公斤，再次挑戰成功，最後一把直上111公斤，撐起槓鈴時她往前多走了一小步後，成功穩住平衡，刷新個人新高。

林敬能強調，李偉嘉平時訓練很乖巧，雖然肌力不算特別突出，「不過她很願意苦練，技巧也算很不錯」。

舉重 郭婞淳 世錦賽

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