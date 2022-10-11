「赤心巔峰」計畫成真！兩好手創中央山脈縱走紀錄

國內越野跑好手古明政與周青發起的越野中央山脈行動，前天下午4點54分11秒成功抵達高雄藤枝石山林道終點，以8天16小時54分11秒的成績，創下台灣山岳史上最快速完成中央山脈全境縱走的挑戰者，行政院政務委員張景森也一同參與紀錄歷史的重要時刻。

中央山脈全境300多公里，海拔高度平均3000多公尺山徑，北起南湖大山登山口的勝光，南至卑南主山下的石山林道口，兩位好手從10月1日凌晨0點整從中央山脈北一段登山口「勝光」展開中央山脈越野挑戰。

古明政和周青的「赤心巔峰」計畫，挑戰最少日數要攀登完最多山頭、最高爬升和最長距離、最少日數，完成由北到南的中央山脈全境。

此行沿途景觀多變，有冰河遺跡的圈古地形、瘦陵、峽谷、斷崖、崩壁、高山草原、高山湖泊、大河發源處的溪源地景等，多樣的地形造成高山氣候瞬息萬變，東北季風或是西南氣流夾帶著大量水霧雲氣、甚至將面臨暴雨相隨，讓由北往南的山徑充滿變數。

古明政提到，這次並非臨時起意的挑戰，而是經過兩年的縝密計畫與訓練，精心設計此趟為自我挑戰的驗收；每一個人心中都藏有一座大山，這一座爬完後，後面接著還有一座又一座的高峰，翻越這些大山的過程，有朋友、親人的相伴，還有自我內心的對話。在山上的歲月，不知不覺看見自己成長，也遇上許多知心好友，這才是爬山最開心的事情。

周青認為「天氣」是這次挑戰最關鍵的因素，特別是第一天，如果能在良好的天候下，從南湖大山穿越巴巴山，進入設定的第一天休息營地，對他們的9日挑戰有很大的幫助。

這次的9日中央山脈挑戰獲得許多山友的支持，包含以「台灣龍虎鳳越野協會」為主的8支補給隊伍，9天內分別從台灣西部、東部上山支援補給，參與任務的的山友、跑友從北串聯到南，超過80人，是近年來台灣山岳史上最大的行動，其中玉山銀行與群創光電夥伴參與此次挑戰任務加油團，一起登上中央山脈稜線，為兩位主角補給加油，透過企業參與，留下台灣山岳精彩的時刻。

這趟熱血的挑戰，兩年來也由「活水文化」製作團隊導演楊守義進行拍攝紀錄。曾為國際頻道製作過「台灣特戰部隊」、「台北大縱走」的楊守義興奮說，「赤心巔峰」紀錄片是活水文化挑戰強度最強的紀錄片，「台灣中海拔、高海拔的山真的好野、好難拍，但台灣很小，卻塞了這麼多的大山，怎麼能不透過故事，將中央山脈的臉呈現出來。」