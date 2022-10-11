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全民運第4日台南摘7金7銀3銅 楊合貞奪競速溜冰2金

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市選手楊合貞（中）奪下競速溜冰1000公尺爭先賽及1萬公尺計點淘汰賽雙料金牌。圖／台南市體育局提供
台南市選手楊合貞（中）奪下競速溜冰1000公尺爭先賽及1萬公尺計點淘汰賽雙料金牌。圖／台南市體育局提供

全民運動會進入第4天，台南代表隊今天再摘7金7銀3銅，包含太極拳推手5金2銀、滑輪溜冰2金1銅，其中楊合貞奪下競速溜冰1000公尺爭先賽及1萬公尺計點淘汰賽雙料金牌。

台南市代表隊累計到今天已奪得21金24銀16銅，超越上屆全民運17金21銀18銅。在太極拳賽事，男子組推手太極拳第二級金牌得主陳誠豪自7歲開始接觸太極拳，第1次參加全民運就抱回金牌。男子組推手太極拳第3級金牌得主楊承勳也是7歲開始接觸太極拳推手，為了兼顧工作及家庭，時常利用晚上閒暇時間練習，這是他第7次參加全民運，每屆均奪下金牌，並完成七連霸的創舉。

男子組推手太極拳第4級金牌黃炳文上屆獲得銅牌，此次一路奮戰勇奪金牌。男子組推手太極拳第7級金牌黃毅斌，自5歲接觸太極拳，利用晚上閒暇時間訓練，也如願奪下金牌。女子組推手太極拳第一級金牌黃郁涵則是8歲開始訓練，在第3次參加全民運後終於突破自身紀錄，摘下桂冠。另李致穎拿下男子組推手太極拳第1級銀牌，黃啟華獲得男子組推手太極拳第5級銀牌。

滑輪溜冰賽事，楊合貞在昨日拿下女子組10000公尺淘汰賽銅牌後，今天在眾多堅強實力選手中脫穎而出，奪下競速溜冰1000公尺爭先賽及1萬公尺計點淘汰賽雙料金牌，楊合貞自7歲起練習溜冰，嚴格督促自己訓練不曾懈怠，如願再添2金。

南市代表隊也在男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰長桿獲得銅牌。蹼泳賽事，陳柏翰獲得男子組100公尺水面蹼泳銀牌，胡懿、黃子瑜、張祐嘉、陳柏翰共同獲得男子組4×50公尺水面蹼泳接力銅牌。

木球賽事，吳承峰、李佳修、李哲勛、施博為、張竣凱及陳堉棋攜手拿下男子組木球桿數團體賽銀牌。滾球賽事，王貫宇、周嘉賢、曹富翔、許家銘獲得男子組3人賽銀牌。柔術賽事，由林駿楓榮獲男子組格鬥柔術第4量級銀牌。龍獅運動賽事，獲得男女混合組北獅龍獅運動競速銀牌，槌球賽事則由吳典蓉、李玉雲、李吳忍份、林秋月、曾靜雯獲得女子組3人賽銅牌。

楊合貞 滑輪溜冰

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