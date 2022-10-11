全民運舞蹈運動地主嘉縣獎牌庫 翁仲德帶子弟兵舞動佳績

全民運舞蹈運動項目，地主嘉義縣選手13歲以下組別，再度展現精湛舞技，一舉奪牌2金1銀，選手陳語彤在單人單項競賽，首度為地主隊奪金牌，她說，為全民運準備1年半，心想上場就盡力發揮，自己覺得還可以更好，能拿下金牌，臨場發揮達到教練要求，開心嘉縣爭取榮耀，品嘗勝利果實，一切辛苦就值得了。

倫巴項目，嘉縣林頌凡以完美演出奪金，同樣來自嘉縣吳彬愷在鬥牛舞表現穩健，以些微比賽位居第2名拿銀牌。嘉縣連同第一日雙人組競賽拉丁舞兩項，以及雙人舞競賽捷舞獲得2面金牌，嘉縣舞蹈運動累積4金1銀佳績，幕後功臣是指導老師、議員黃嫈珺的夫婿翁仲德。

翁仲德說，這群孩子從小就跟在身邊練習，得知全民運辦在家鄉，就立定目標要拿獎牌，翁仲德帶領群孩子訓練，已退居幕後的他，在全民運重拾舞鞋，重新投入訓練，讓自己進入比賽狀態，最終和孩子們一起獲得金牌，師徒各自精采共同閃耀。