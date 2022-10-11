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足球／打破進球荒！C羅成700俱樂部第1人 高喊「繼續努力」

聯合新聞網／ 綜合報導
C羅成為足球史上首位達成700進球的球員 路透
C羅成為足球史上首位達成700進球的球員 路透

目前效力曼聯的葡萄牙傳奇前鋒C羅Cristiano Ronaldo），成為足球史上首位達成700進球的球員，為他傳奇生涯再添一筆紀錄。

C羅本季在新教練坦赫格（Erik ten Hag）到來後，多數比賽以替補出陣，不過在第10輪作客艾佛頓的比賽，把握住機會，在比賽第44分鐘踢進本場比賽的致勝球，這球也是他職業生涯的第700顆進球，終結了自己連續7場英超比賽沒有進球，陷入進球荒的他，終於踢進了這充滿意義的一球。

這位葡萄牙傳奇，生涯總計943場出賽踢進700球，分別是在葡萄牙體育時期出賽31場踢入5球、在曼聯出賽339場，打進144球，在皇馬時間出賽438場，留下職業生涯最多的450顆進球，在尤文圖斯也有出賽134場，共打進101球。

另外，C羅也是5屆金球獎得主及5度奪下歐冠，自2003年首度代表葡萄牙出征打進創紀錄的117進球，堪稱進球機器。

突破近期低潮並打進創造歷史的第700進球後，他賽後開心發文說道：「達成700俱樂部目標，我們共同寫下了這一個紀錄，感謝我所有的隊友、俱樂部、家人和朋友以及粉絲的支持，接下來我們繼續努力！」

C羅 Cristiano Ronaldo

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