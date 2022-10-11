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網球／聖地牙哥聯手新搭擋 詹皓晴開紅盤闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（右）和捷克搭擋荷拉戴卡闖聖地牙哥女網賽8強。圖／取自詹皓晴粉絲團
詹皓晴（右）和捷克搭擋荷拉戴卡闖聖地牙哥女網賽8強。圖／取自詹皓晴粉絲團

我國女網好手詹皓晴聖地牙哥公開賽聯手新搭擋，她和捷克女將荷拉戴卡（Lucie Hradecka）首戰經過「超級搶10」考驗，拍下烏克蘭、比利時聯軍，攜手挺進8強。

37歲的荷拉戴卡在4大滿貫都有闖進雙打決賽紀錄，法網和美網都曾高捧金盃，首度和詹皓晴合作，兩人首輪碰烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／比利時齊默爾曼（Kimberley Zimmermann），首盤雖在第4局先遭破發，下一局馬上回破，加上第7局再度破發，順利以6：4先下一城。

第二盤台捷組合第3局先突破，但第6局遭回破，局數被扳平到3：3，第12局又遭關鍵破發，讓對手以7：5追平盤數。

決勝的「超級搶10」，台捷組合先取得4：1領先，但兩個發球分都沒保住連失4分，反以4：5落後，所幸台捷組合接續發球分都沒再失守，先取得9：6「賽末點」優勢，最終在第3個機會兌換勝利，以10：8挺進8強。

29歲的詹皓晴分享說，和荷拉戴卡相識多年，卻是第一次搭配，首戰感覺不錯，「繼續加強默契，繼續加油。」

聖地牙哥女網賽屬於WTA 500系列賽，總獎金757900美金，雙打共16籤，台捷組合成第一組晉級8牆的選手，8強可能遭遇列第2種子的加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）。

詹皓晴

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