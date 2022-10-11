自行車／10/08南寮漁港一路向南

10/08早上晴跟朋友在火車站會合買票的時候發現預計要坐的區間車沒辦法上公路車還好多等十分鐘有一班兩鐵區間車到竹南再轉車到新竹。就這樣開始一天的行程

沿途看著風景一路向北

突然發現卡鞋膠化。不會吧！上次的悲劇又要發生了嗎？我不想買拖鞋騎回家😱

經過了一個小時半終於到了新竹

到了新竹第一件事就是吃美食，過程曲折離奇明明跟著路標走但是迷航了一段距離終於找到目的地

因為時間還早直接牽著公路車進去吃美食

吃飽喝足之後準備坐車回家（哈哈😆）開玩笑的。到了小七補充了水跟補給品準備前進南寮漁港新竹的風真的很強。好幾次快被吹倒。到了南寮漁港人真的很多。

風大到拍照臉都不知道在哪休息片刻持續趕路騎在美麗的十七公里海岸線繼續一路向南 ，感謝東北季風助力。

不知不覺來到了十七公里海岸線的終點。

原以為十七公里海岸線終點就要轉出西濱公路，結果終點是另一條忘記叫什麼名字的自行車道的起點。

原來這也是苗栗跟新竹交界。

接下一路狂飆往南，感覺苗栗這邊鋪的自行車道有夠爛的凹凸不平。路標不明確每次遇到岔路又要猜那一條。還好運氣不錯都猜對不知道過了多久來到了龍鳳漁港。

休息片刻持續趕路中，終於來到車道終點，轉出經過竹南焚化爐來到西濱公路一路很順風。

直到好望角前方的赤土崎這個險坡，心裡無數的E04，大盤故障又變不過去，好幾次想放棄下車牽著走。

看到旁邊女車友也是咬著牙根上坡，為了面子硬撐上去。還好沒失面子，哈哈沿途終於來到魂牽夢縈的好望角。

稍微放空看著近距離的風車，回程路上當然要去白沙屯拜媽祖，順便去找車友聚聚。感謝車友招待我們去吃雪花冰，因為太餓沒時間拍好吃的雪花冰。感謝車友幫我們補充水分還幫我們拍照。

終於來到旅程最後一站，聚完準備休閒騎回家。

期待下一次騎車冒險