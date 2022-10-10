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網球／注重心理健康 波蘭球后捐獎金給相關團體

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「世界球后」斯威雅蒂捐出比賽獎金。 歐新社
「世界球后」斯威雅蒂捐出比賽獎金。 歐新社

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）團隊有位心理師不是新聞，今天她更宣布，將奧斯特拉瓦公開賽的獎金都捐給波蘭的心理健康非營利組織。

21歲的斯威雅蒂本周一路打進奧斯特拉瓦公開賽最終戰，決賽雖遭捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova）逆轉，但「世界球」賽後的場中訪問仍感謝特別從波蘭到捷克觀戰的球迷，且宣布將獎金捐作公益。

這已非斯威雅蒂第一次將獎金捐給心理健康相關組織，去年她也曾在印地安泉女網賽宣佈捐出獎金，響應每年10月10日的「世界精神衛生日（World Mental Health Day）」。

奧斯特拉瓦公開賽的亞軍獎金有5萬8032歐元（約178萬新台幣），斯威雅蒂還沒公佈哪個單位會得到這筆捐款，但表示已有大概想法，她說：「我真的很想在這裡有好表現，賺到大筆獎金來當捐款，我也很開心我做到了。」

斯威雅蒂提到，她想傳遞出訊息，讓大家知道需要時可以尋求外界的專業協助，有資源時也可以貢獻一己之力，「我很開心可以藉由我的身份做到這一點。」

斯威雅蒂

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