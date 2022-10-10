快訊

蔡總統國慶講話 中華民國、中華民國台灣各提3次

全換變頻家電「電費突暴增到2萬多」 台電查嘸原因他傻眼：問題出在哪？

國慶演說全文／蔡總統：願與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法

高球／LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻名列65作收

中央社／ 台北10日電
李旻。 資料照(美聯社)
李旻。 資料照(美聯社)

東京奧運女子高爾夫國手李旻，今天在LPGA美迪惠爾錦標賽最終輪，以低於標準1桿的71桿繳卡，4回合累計以平標準的288桿，以65名作收，徐薇淩則排在71。

總獎金180萬美元（約新台幣5711萬）的LPGA美迪惠爾錦標賽（LPGA MEDIHEAL Championship），今天在美國南加州的索米斯（Somis）進行最終回，英格蘭女將夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff），以低於標準15桿的273桿，以1桿之差險勝日本名將笹生優花奪冠。

美迪惠爾錦標賽台灣共有4人參賽，可惜僅李旻與徐薇淩晉級後兩天決賽，可惜兩人在第3回合陷入亂流，分別打出75與74桿，也打壞行情。

李旻今天在最後一輪全力搶攻，她全場共打下4鳥，卻也吞下3個柏忌，以低於標準1桿的71桿繳卡，4回合打完以平標準的288桿，收在排名65。

至於台灣一姐徐薇淩，今天狀況依舊沒有太多起色，她在下場後前7洞就吞下4個柏忌，僅在第2洞打下一隻小鳥。

轉場後徐薇淩表現逐漸回穩，她在標準3桿的短洞第13洞再添1鳥，接下來一路持平，最後以高於標準2桿的74桿完賽，4回合累計以高於標準5桿的293桿，名列71。

徐薇淩 李旻 LPGA 高爾夫

延伸閱讀

高球／美迪惠爾錦標賽第3輪遇亂流 李旻暫並列第65

高球／LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻、徐薇淩晉級

高球／LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻繳71桿並列39

高球／阿肯色錦標賽第2輪 侯羽薔暫並列第18

相關新聞

擊劍／係金欸！陳致傑勇奪U23亞錦賽金牌

中華擊劍隊今年6月剛在亞洲擊劍錦標賽帶回男子鈍劍團體銅牌，奪牌班底之一的陳致傑再傳捷報，他在科威特舉辦的U23亞錦賽勇奪...

網球／拍下西西帕斯連兩周登頂 約克維奇迎生涯第90冠

雖因沒有接種新冠肺炎疫苗缺席美網，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）回歸職網賽場仍展現主宰力，上周...

高球／PGA兒童醫院公開賽最終輪 俞俊安繳69桿並列第37

第3輪火力噴發的旅美高球好手俞俊安，今天在PGA兒童醫院公開賽最終輪，再猛打5鳥，但也吞下3個柏忌，打出69桿，讓他4回...

體操／連3站鞍馬奪牌！蕭佑然土耳其奪生涯首金

東京奧運體操國手蕭佑然，歐洲3連站行程大有斬獲，前兩站都登上頒獎台的他，今天在國際體操總會世界盃挑戰賽土耳其梅爾辛站鞍馬...

體操／世界盃土耳其挑戰賽 蕭佑然奪鞍馬國際賽首金

在土耳其舉行的世界盃挑戰賽決賽今晚有捷報，「亞洲貓王」唐嘉鴻在地板項目奪銅後，鞍馬好手蕭佑然以15.050分，獲生涯國際...

體操／世界盃土耳其挑戰賽 唐嘉鴻地板摘銅

在土耳其舉行的世界盃挑戰賽麥新（Mersin）站決賽今天登場，「亞洲貓王」唐嘉鴻晚間在地板項目繳出14.250分，摘下銅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。