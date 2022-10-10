擊劍／係金欸！陳致傑勇奪U23亞錦賽金牌
中華擊劍隊今年6月剛在亞洲擊劍錦標賽帶回男子鈍劍團體銅牌，奪牌班底之一的陳致傑再傳捷報，他在科威特舉辦的U23亞錦賽勇奪男子鈍劍個人金牌，為明年杭州亞運注入強心針。
曾是巧固球選手的陳致傑擁有185公分的好身材，目前是我國男子鈍劍全國排名首位的好手，2019年拿坡里世大運更曾寫下中華代表隊鈍劍史上最佳的第5名成績。今年6月亞錦賽他和隊友陳弈通、岳哲豪及劉印原一同擊敗中國大陸，帶回男子鈍劍團體銅牌。
轉戰U23亞錦賽，陳致傑第一場就和陳弈通上演「寶島內戰」，陳致傑出線後，8強賽再力退今年世青賽奪金的香港新星鄭鐵男，最後兩戰再連退南韓選手，迎接男子鈍劍個人金牌。
今年U23擊劍亞錦賽在科威特舉行，除陳致傑創下奪金紀錄，年僅16歲的女將洪莉翔首次參加國際賽就奪下女子個人銳劍銅牌，後續團體賽中華隊也有機會再進帳獎牌。
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